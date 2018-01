Son dakika! Arda Turan Başakşehir'e imzayı attı

Arda Turan açıklamaları:

’de iki sezondur fırtına gibi esen ve gözünü şampiyonluğa dikenbir süredir peşinde koştuğu dünyaca ünlü milli yıldızile resmi sözleşme imzaladı.Göksel Başkana, Abdullah Avcı'ya ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim. Atletico Madrid'e transfer olduğum heyecanı yaşıyorum. Çok başarılı olmak için geldim. Avrupa'da ve ligde başarılı olmak istiyorum.Bende hiçbir şey değişmedi. Galatasaray bana kucağını açsaydı, giderdim. Göksel Gümüşdağ ile uzun zamandır abi-kardeş ilişkimiz var. Abdullah Avcı ile de keza öyle. Buradayım ve çok heyecanlıyım. Çok özledim futbol oynamayı, basın toplantısı bitsin de bir an evvel idmana gideyim (Gülüşmeler)Öncelikle fizik olarak hazır değilim. Maç oynamaya ihtiyacım var. Beni ne zaman hazır bulursa hocam, o zaman sahada olacağım. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Her maçı hayatımızın en büyük finali olarak oynayacağız ve şampiyon olacağız.Avrupa'ya Başakşehir ile dönmek istiyorum. Beraber yaşayıp mutlu olmalıyız. Benim hiçkimse ile sorunum yok. (Fatih Terim) Herkes çok başarılı olur inşallah.İnsanların duygusallığını anlıyorum. Benim transferim için çok çaba harcamış insanlar var. Bu güzel kulübe ve güzide insanlara saygısızlık etmek istemiyorum. Galatasaray ve Terim hakkında sonra konuşabiliriz.Bazen algı gerçeğin önüne geçiyor. Emre her zaman en iyi orta saha oyuncusu, Adebayor en iyi golcü. Huzurlu bir ortamda yeteneklerini sergileyebildiler. Ben de elimden geleni yapacağım.Başakşehir taraftarının karşılamada güzel potansiyeli ortaya çıkartması beni çok mutlu etti. Hep beraber bir aile duygusu oluşturacağız.Özellikle Arda'nın Türkiye'ye geri dönme fikrine bakış açısı bizim için önemliydi. Arda ile yemek yedik. Kendisinin isteği ve arzusu beni hedefleri olan bir kulüp olduğumuz için çok sevindik. Arda'nın ücretine gelince. Tüm detayları bütün şeffaflığıyla açıklayacağım.Arda Turan yarım sezon için 2 milyon Euro+bonus. Önümüzdeki sezon için ise 4 milyon Euro+bonus olarak sözleşme imzalamıştır.Önümüzdeki yıl satıldığında %20, bir sonraki yıl satıldığında %25 Barcelona Medipol Başakşehir'e ücret ödeyecek.Bizi seven bize sempati duyan bir kamuoyu var. Yanlış aksettirilen haberlere cevap vermek bizim görevimiz. Biz başarılı olmak zorundayız. Başarı, para ve büyümek demek. Türkiye'de geçen sezon Beşiktaş'tan sonra en çok para kazanan kulübüz. 35,5 milyon euro net bir başarımız var. Türkiye'de doğru bir model var. Başarı için yatırım yapıyoruz. Her şeyden mesulüm. Belediye ile hiçbir bağlantımız yok. Bizim başarımız çok hızlı karar alıyor olabilmemiz. Reflekslerimizi çok hızlı kullandığımız için Arda şu anda yanımızda oturuyor.Biz 4 sene önce kurulduk. Kurulduğumuzdan bu yana doğru bir yönetim çabasındayız.Barcelona da Arda’nın transferi için Başakşehir ile el sıkışıldığını duyurdu. 2.5 yıllığına kiralık anlaşması yapıldığını bildiren Katalanlar, Arda’ya teşekkür etti. Açıklamada, “Başakşehir ile 2.5 sezonluk kirala için anlaşıldı. Bu süreçte Barcelona, oyuncunun transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. Başakşehir’in satın alma opsiyonu bulunuyor” denildi.