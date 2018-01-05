Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Son dakika! Arda Turan'dan Elif Güngör açıklaması

Adı birçok kulüple anılan Arda Turan, bugün resmi Twitter hesabından başka bir konuyla ilgili açıklama yaptı. Kısmetse Olur Evi'nden Cansu Çördük ve Ebru Şallı'ya DM'den attığı mesajları deşifre olan Arda Turan, bu kez de bir fitness eğitmenine yazdıklarıyla gündeme geldi. Elif Güngör kimdir?

05 Ocak 2018, Cuma 17:14
Son dakika! Arda Turan'dan Elif Güngör açıklaması
Yıldız oyuncu, Elif Güngör isimli bir fitness eğitmenine Instagram üzerinden yazdığı iddia edilen mesajlarla ilgili açıklama yaparken şu ifadeleri kullandı;

"Manşetlere taşınan mesajlaşma haberinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Ülkenin en önemli basın kuruluşlarının bu basit "photoshop" oyununu manşetlerine taşıması çok şaşırtıcı."

Elif Güngör kimdir? Arda Turan'ın mesaj attığı Elif Güngör'ün Instagram hesabına bakınElif Güngör kimdir? Arda Turan'ın mesaj attığı Elif Güngör'ün Instagram hesabına bakın
"Yıllardır böyle haberlerde adımın kullanılmasını artık önemsemiyorum ancak kız arkadaşım ve ailemin bu tip haberlere üzülmesine müsaade etmemi kimse beklemesin."



Arda Turan, şimdi de fitness eğitmenine yazdı! (Elif Güngör kimdir?)Arda Turan, şimdi de fitness eğitmenine yazdı! (Elif Güngör kimdir?)

Barcelona'da top koşturan milli futbolcumuz Arda Turan bir yandan da Instagram'da çapkınlıklarını sürdürüyor. 

Uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan'la tekrar barışıp, geçtiğimiz günlerde mutluluk pozları veren ünlü futbolcu meğer aynı günlerde hedefine başka birini almış. Elif Güngör adlı fitness eğitmenine Instagram’dan direkt mesajlar atan Arda Turan yine deşifre oldu. 


 

SEVGİLİSİ ASLIHAN NE TEPKİ VERECEK?


Daha önce Kısmetse Olur Evi'nden Cansu Çördük ve kendisinden 10 yaş büyük Ebru Şallı'ya Instagram'dan direkt mesajlar atan milli futbolcu yine baltayı taşa vurdu. Bu kez de fitness eğitmeni Elif Güngör'e 'Elif Hoca, Survivor'a gideceksin sanırım, ben öyle anladım' yazan Arda Turan ortaya çıkan mesajlar karşısında sessizliğe gömüldü. Evlilik şartıyla Arda Turan'la bir kez daha barışan Aslıhan Doğan'ın bu duruma ne tepki vereceğiyse merak konusu oldu.   



Elif Güngör Arda Turan'ın yazdıklarını deşifre ederek 'direkt mesajlara bakasım gelmiyor' dedi. Genç kadın Instagram’ını dün kısa süreliğine kapatıp sonrasında tekrar açtı. Evlilik hayalleri kuran Aslıhan Doğan'ın yaşananlar karşısında ne yapacağı merak konusu oldu. 



.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika! Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti!

Son Dakika! Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti!
Sneijder, Al-Gharaffa’ya transfer oldu

Sneijder, Al-Gharaffa’ya transfer oldu
Barcelona Philippe Coutinho için kesenin ağzını açtı

Barcelona Philippe Coutinho için kesenin ağzını açtı
Malili futbolcu Moussa Sidibe'ye hayatı zindan ettiler

Malili futbolcu Moussa Sidibe'ye hayatı zindan ettiler
Schalke 04, Marko Pjaca’yı kiraladı

Schalke 04, Marko Pjaca’yı kiraladı
Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa haftaya kaldı

Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa haftaya kaldı
Göztepe’de Ghilas krizi çözüldü

Göztepe’de Ghilas krizi çözüldü
Hakan Çalhanoğlu'na iftira atılmış!

Hakan Çalhanoğlu'na iftira atılmış!
Üç büyüklerden Münir Özkul için başsağlığı mesajları

Üç büyüklerden Münir Özkul için başsağlığı mesajları
Domagoj Vida'dan Mandzukic açıklaması

Domagoj Vida'dan Mandzukic açıklaması
Son dakika! Burak Yılmaz’ın ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Son dakika! Burak Yılmaz’ın ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında