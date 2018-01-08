Son dakika! Arda Turan için Göksel Gümüşdağ İspanya'da... Anlaşma tamam

BAŞAKŞEHİR YÖNETİCİLERİ BARCELONA'DA

BARCELONA'DAN KESİN AYRILACAK

Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması

EVERTON, MİLAN VE ARSENAL İSTENİLEN TEKLİFLERİ YAPMADI

YARISINI BAŞAKŞEHİR YARISINI BARCELONA

"AİLENİN BÜYÜK OĞLU"

Erdinç Şahin

transferi içinanlaşma sağladı. İstanbul ekibi 1,5 yıllığına milli futbolcuyu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Arda Turan'ın birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek yeni takımına resmi imzayı atması bekleniyor.İstanbul ekibi, Arda Turan'ı n transferini noktalamak üzere Barcelona'ya ulaştı. Katalan ekibiyle yapılacak görüşmelerin ardından transfer şekillenecek. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'la da görüşecek.Öte yandan A Spor’a konuşan Antalyaspor’un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ise,dedi.Tecrübeli futbolcu Başakşehir'le prensip anlaşmasına varırken, iki kulübün ödeme planı konusunda da anlaşmasının ardından Arda, Süper Lig'in yolunu tutacak.ekiplerinden'da forma giyen milli futbolcu'ın,ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.Sezon başından bu yanaforma şansı bulamayan ve teknik direktörile bir türlü yıldızı barışmayan tecrübeli oyuncu, sezon başından bu yana sürdürdüğü takım arayışında sona geldi. Bu arada Barcelona'nın 160 milyon Euro bedelle Liverpool'dan kadrosuna kattığı Coutinho, Arda Turan'ın 7 numaralı formasını aldı.Bu süreçte, Avrupa'nın ve Türkiye'nin önemli ekipleriyle dirsek temasında olan Arda Turan, menajeri Ahmet Bulut'un İtalya ekibi Milan, İngiliz ekipleri Arsenal ile Everton'dan istediği teklifleri alamaması ve ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire ile yaptığı görüşmelerden de sonuç çıkmaması üzerine ibreyi İstanbul'a çevirdi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ve başkan Göksel Gümüşdağ'nın sıklıkla takımlarında görmek istediklerini belirttikleri Arda'nın, bu ilgiye karşılıksız kalmayacağı öğrenildi.'in milli futbolcuya senelik 2 milyon Euro verebileceği belirtilirken, Barcelona'dan senelik net 4 milyon 250 bin Euro kazanan Arda'nın parasının yarısını Katalan ekibinin vereceği ifade edildi. İstanbul'u özlediğini her fırsatta dile getiren Arda Turan, teknik direktör Şenol Güneş ve Beşiktaş kulübünün de ilgisine rağmen, kiralık olarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutacak. İstanbul ekibi, yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.Öte yandan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi."Arda ile benim Galatasaray altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Hayatındaki tüm fikir alışverişlerinde de yanında bulunmuş birisiyim. Yılbaşından önce konuştum. Geleceği ile ilgili kararını verirken tekrardan konuşacağız. Ona buranın kapısının açık olduğunu kendisi de biliyor. Ama şu an öyle bir gelişme yok. Neler olacak bilmiyorum. Biz yokmuş gibi hareket ediyoruz. Ama Arda gibi isimlerle herkes çalışmak ister. Bunun kararını kendisi verecek. En son yılbaşından önce konuştuk en son. Yeni yıl için aramıştı, ailemle de görüşür. Bu söylediklerimi o zaman da ona ifade ettim. Bir karar aşamasında. Durumu değerlendirip, ona göre karar vereceğiz."