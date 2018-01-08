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Son dakika! Arda Turan için Göksel Gümüşdağ İspanya'da... Anlaşma tamam

Arda Turan transferinde flaş gelişme... Barcelona defterini kapatan Arda Turan'ın Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı spor gündemine bomba gibi düştü. İşte Abdullah Avcı'nın konu ile ilgili açıklamaları...

08 Ocak 2018, Pazartesi 17:46
Son dakika! Arda Turan için Göksel Gümüşdağ İspanya'da... Anlaşma tamam
Arda Turan transferi için Barcelona ve Medipol Başakşehir anlaşma sağladı. İstanbul ekibi 1,5 yıllığına milli futbolcuyu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Arda Turan'ın birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek yeni takımına resmi imzayı atması bekleniyor.
 

BAŞAKŞEHİR YÖNETİCİLERİ BARCELONA'DA


İstanbul ekibi, Arda Turan'ı n transferini noktalamak üzere Barcelona'ya ulaştı. Katalan ekibiyle yapılacak görüşmelerin ardından transfer şekillenecek. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'la da görüşecek.

Öte yandan A Spor’a konuşan Antalyaspor’un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, “Arda Turan Başakşehir’e hayırlı olsun. Arda’nın Türkiye’ye dönme durumunu öngörüyordum. Dönerse ya Galatasaray olurdu ya da Başakşehir olurdu. doğru bir kulübe geldi, inşallah başarılı olur” dedi.



Tecrübeli futbolcu Başakşehir'le prensip anlaşmasına varırken, iki kulübün ödeme planı konusunda da anlaşmasının ardından Arda, Süper Lig'in yolunu tutacak.
 

BARCELONA'DAN KESİN AYRILACAK


İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Sezon başından bu yana Barcelona'da forma şansı bulamayan ve teknik direktör Ernesto Valverde ile bir türlü yıldızı barışmayan tecrübeli oyuncu, sezon başından bu yana sürdürdüğü takım arayışında sona geldi. Bu arada Barcelona'nın 160 milyon Euro bedelle Liverpool'dan kadrosuna kattığı Coutinho, Arda Turan'ın 7 numaralı formasını aldı.



Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklamasıAbdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması


 

EVERTON, MİLAN VE ARSENAL İSTENİLEN TEKLİFLERİ YAPMADI


Bu süreçte, Avrupa'nın ve Türkiye'nin önemli ekipleriyle dirsek temasında olan Arda Turan, menajeri Ahmet Bulut'un İtalya ekibi Milan, İngiliz ekipleri Arsenal ile Everton'dan istediği teklifleri alamaması ve ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire ile yaptığı görüşmelerden de sonuç çıkmaması üzerine ibreyi İstanbul'a çevirdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ve başkan Göksel Gümüşdağ'nın sıklıkla takımlarında görmek istediklerini belirttikleri Arda'nın, bu ilgiye karşılıksız kalmayacağı öğrenildi.


 

YARISINI BAŞAKŞEHİR YARISINI BARCELONA


Medipol Başakşehir'in milli futbolcuya senelik 2 milyon Euro verebileceği belirtilirken, Barcelona'dan senelik net 4 milyon 250 bin Euro kazanan Arda'nın parasının yarısını Katalan ekibinin vereceği ifade edildi. İstanbul'u özlediğini her fırsatta dile getiren Arda Turan, teknik direktör Şenol Güneş ve Beşiktaş kulübünün de ilgisine rağmen, kiralık olarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutacak. İstanbul ekibi, yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.

Göksel Gümüşdağ, Arda Turan sorusuna böyle cevap vermişti:


 

"AİLENİN BÜYÜK OĞLU"


Öte yandan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

İşte Avcı'nın Arda Turan ile ilgili sözleri:

"Arda ile benim Galatasaray altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Hayatındaki tüm fikir alışverişlerinde de yanında bulunmuş birisiyim. Yılbaşından önce konuştum. Geleceği ile ilgili kararını verirken tekrardan konuşacağız. Ona buranın kapısının açık olduğunu kendisi de biliyor. Ama şu an öyle bir gelişme yok. Neler olacak bilmiyorum. Biz yokmuş gibi hareket ediyoruz. Ama Arda gibi isimlerle herkes çalışmak ister. Bunun kararını kendisi verecek. En son yılbaşından önce konuştuk en son. Yeni yıl için aramıştı, ailemle de görüşür. Bu söylediklerimi o zaman da ona ifade ettim. Bir karar aşamasında. Durumu değerlendirip, ona göre karar vereceğiz."
 


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