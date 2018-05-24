Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Arda Turan'ın cezası, 10 maça indirildi.

TFF Tahkim Kurulu 24 Mayıs 2018 günlü (32) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2018/161 - K.2018/184

Halide Edip Adıvar Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Ömer Faruk Altun ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 23.11.2017 tarih ve E.2017/579- K.2017/631 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile

2. E.2018/ 172 - K.2018/185

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:

- Duruşma talebinin reddine,

- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarakdüzeltilerek onanmasına oybirliği ile

3. E.2018/174 - K.2018/186

Menemen Belediye Spor Kulübü'nün PFDK'nın 17.05.2018 tarihli E.2017-2018/1003 K.2017-2018/1180 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Menemen Belediye Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,

- Menemen Belediye Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2 maddesi uyarınca 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının; 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.



