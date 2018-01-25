Son dakika: Artık erkekler de nafaka alabilecek

Tulu Darıcan

Nafaka; boşanan taraflardan birinin diğerine müşterek çocuklar için; ve/veya kendisi için aylık ödenen bedeldir. Bunlara boşanma davası açılır açılmaz tedbiren dava sonunda ise devam etmek üzere karar verilebilir.Müşterek çocuğa ödenen iştirak nafakası çocuğun reşit olmasıyla sona erer, eğitim hayatı devam ediyor ise bu sefer kendisi yardım nafakası adı altında nafaka talep edebilir.Bu kez boşanan eşin diğer eşe ödediği ve kanunumuzda süre ve miktar sınırı olmayan ‘yoksulluk nafakasından’ ele alalım.Toplumuzda yerleşmiş olan ve uygulamada da sıklıkla karşılaşılan Kocanın boşandığı Karısına ödemek zorunda olduğu nafaka gibi algılansa da aslında hukuk sistemimizde bu şekilde düzenlenmemiştir.Yani nafakayı kadın da boşandığı kocasına ödeyebilir, kocanın da nafaka talebi olması mümkündür.Örneğin çekişmeli boşanma davalarında yoksulluk nafakası alınabilmesi için boşanmaya sebep olan kişilerin kusur oranlarına bakılır; nafaka talep edecek tarafın diğer tarafa göre kusurunun bulunmaması veyahut daha az kusura sahip olması aynı zamanda bu boşanma sebebiyle yoksullaşması yani ekonomik olarak gerilemesi gerekmektedir.Eşe ödenecek nafaka miktarında tarafların gelir ve ihtiyaç durumları, az kusuru olan tarafın bu evliliğin sonlanmasıyla yaşayacağı yoksullaşma gibi faktörler dikkate alınır, bir üst sınırı olmadığı gibi maalesef ki süre sınırı da yoktur. Ortadan kalkmasının sebepleri nafaka alan tarafın evlenmesi, evli gibi resmi olmayan bir ilişki yaşıyor olması, ekonomik gücünün diğer taraftan daha iyi hale gelmesi gibi sıralanabilir.Fakat günlük hayat içerisinde yasadaki kısmi sınırsızlık iki taraflı suiistimal edilebilmektedir.Bu durumda nafaka alacaklısının gizlenen birliktelikler, çalışmama veyahut kayıt dışı çalışma; nafaka borçlusunun da gelir durumunu eksik gösterme ve hatta zaman zaman kendini borca batık gösterme, karşı tarafı sırf nafaka yükünden kurtulmak için hiç olmadığı halde gayr-i meşru ilişkiyle suçlama gibi yasayı dolanmak için suiistimal edilen bir belirsizlik bulunmaktadır.Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka, çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak eşler arasında yapılan protokol doğrultusunda alınabilir bu protokolde rakam ve süre de belirlenebilir.En çok sorulan sorulardan biri de boşanma davasını açan tarafın nafaka talebine etki edip etmeyeceğidir ki bu durum nafaka talebine engel değildir; nafaka talebinin değerlendirilmesinde davayı açan taraf dikkate alınmamaktadır.Özellikle boşanan kocaların sırtına neredeyse ömür boyu yük edilen nafaka adil hale getirilmeli gerçekçi delillerle saptanılmalı, süre ve miktar hakkaniyetli olarak belirlenmelidir.Bu arada yukarıda saydığımız koşullar gerçekleşirse yenidünya düzeninde ekonomik olarak güçlenen kadından nafaka alınabileceği de gözden kaçırılmamalıdır.