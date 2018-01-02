Son dakika! Asamoah transferinde flaş gelişme

Galatasaray
'da teknik direktör Fatih Terim
'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Kwadwo Asamoah
transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Sarı-Kırmızılı ekip, sezon sonunu beklemeden Ganalı sol beki takıma katmak isterken, Juventus
cephesi 30 yaşındaki futbolcuyu yeni bir alternatif bulmadan bırakmaya niyetli değildi.
JUVENTUS SATMAMA FİKRİNDEN VAZGEÇTİ
Ancak 5.5 yıldır Siyah-Beyazlı
formayı giyen Asamoah'a
yeni sözleşme öneren Juventus
Yönetimi, deneyimli futbolcudan ret cevabı aldı. Juventus bu sebeple, oyuncusunu devre arasında satmama kararından vazgeçme noktasına geldi.
Sezon sonunda Juventus'la sözleşmesi sona erecek Asamoah'ın, 4 Ocak itirabiyla istediği takımla görüşme ve ön sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.
YÖNETİM İTALYA'YA SEFERE ÇIKIYOR
Juventus
cephesi bu durumu göz önünde bulundurarak, Asamoah'ı
uygun bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşünüyor.
Galatasaray Yönetimi'nin gelişmeleri yakından takip ederek, önümüzdeki günlerde Asamoah transferini bitirmek için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Erdinç Şahin