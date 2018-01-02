Son dakika! Asamoah transferinde flaş gelişme

JUVENTUS SATMAMA FİKRİNDEN VAZGEÇTİ

YÖNETİM İTALYA'YA SEFERE ÇIKIYOR

Erdinç Şahin

'da teknik direktör'ın ısrarla kadrosunda görmek istediğitransferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor...Sarı-Kırmızılı ekip, sezon sonunu beklemeden Ganalı sol beki takıma katmak isterken,cephesi 30 yaşındaki futbolcuyu yeni bir alternatif bulmadan bırakmaya niyetli değildi.Ancak 5.5 yıldırformayı giyenyeni sözleşme önerenYönetimi, deneyimli futbolcudan ret cevabı aldı. Juventus bu sebeple, oyuncusunu devre arasında satmama kararından vazgeçme noktasına geldi.Sezon sonunda Juventus'la sözleşmesi sona erecek Asamoah'ın, 4 Ocak itirabiyla istediği takımla görüşme ve ön sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.cephesi bu durumu göz önünde bulundurarak,uygun bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşünüyor.Galatasaray Yönetimi'nin gelişmeleri yakından takip ederek, önümüzdeki günlerde Asamoah transferini bitirmek için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.