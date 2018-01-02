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Son dakika! Asamoah transferinde flaş gelişme


Galatasaray'ın transferini bitirmek için büyük uğraş verdiği Kwadwo Asamoah'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Oyuncuyu devre arasında bırakmak istemeyen Juventus'un, Ganalı sol bekin sözleşme yenileme teklifini kabul etmemesi sebebiyle eli kolu bağlandı.

Son dakika! Asamoah transferinde flaş gelişme
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Kwadwo Asamoahtransferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Sarı-Kırmızılı ekip, sezon sonunu beklemeden Ganalı sol beki takıma katmak isterken, Juventuscephesi 30 yaşındaki futbolcuyu yeni bir alternatif bulmadan bırakmaya niyetli değildi.
 

JUVENTUS SATMAMA FİKRİNDEN VAZGEÇTİ


Ancak 5.5 yıldır Siyah-Beyazlı formayı giyen Asamoah'a yeni sözleşme öneren Juventus Yönetimi, deneyimli futbolcudan ret cevabı aldı. Juventus bu sebeple, oyuncusunu devre arasında satmama kararından vazgeçme noktasına geldi.

Sezon sonunda Juventus'la sözleşmesi sona erecek Asamoah'ın, 4 Ocak itirabiyla istediği takımla görüşme ve ön sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.
 

YÖNETİM İTALYA'YA SEFERE ÇIKIYOR


Juventus cephesi bu durumu göz önünde bulundurarak, Asamoah'ı uygun bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşünüyor.

Galatasaray Yönetimi'nin gelişmeleri yakından takip ederek, önümüzdeki günlerde Asamoah transferini bitirmek için İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

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