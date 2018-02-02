Son dakika: Askerlik uzadı iddiasına TSK'dan jet yalanlama! (Askerlik uzadı mı?)



TSK: İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ



BOZDAĞ: GERÇEK DEĞİL

Adem Özdoğan

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "askerliğin uzatıldığına" ilişkin haberlerin asılsız olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan "Yalan Haber" başlıklı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "askerlik uzatıldı" başlıklı habere ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, "nin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." ifadelerine yer verildi.A Haber'de yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, haberin gerçek olmadığını söyledi.