Son dakika: Askerlik uzadı iddiasına TSK'dan jet yalanlama! (Askerlik uzadı mı?)

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "askerliğin uzatıldığına" ilişkin haberlerin asılsız olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan "Yalan Haber" başlıklı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "askerlik uzatıldı" başlıklı habere ilişkin bilgi verildi.
TSK: İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ
Açıklamada, "Askerlik süresi
nin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." ifadelerine yer verildi.
BOZDAĞ: GERÇEK DEĞİL
A Haber'de yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, haberin gerçek olmadığını söyledi.
İşte dün akşam sosyal medyada dolaşıma sokulan ve yalan olduğu ortaya çıkan o açıklama:
Adem Özdoğan