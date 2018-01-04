Son dakika: Ataşehir'de otoparkta toprak kayması! Araçlar göçükte kaldı

İstanbul Batı Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bir toprak kayması meydana geldi.
İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, TOPRAK KAYDI!
Ataşehir'de bir otopark inşaatında henüz bilinmeyen bir sebepten çökme meydana geldi. Otopark duvarının bir kısmının çöktüğü görülürken 2 araç da göçükte kaldı. Olay yerine çağırılan çekiciyle araçlar kurtarılırken duvarın yer yer çökmeye devam ettiği görüldü.
Vatandaşlar göçüğün etrafından uzaklaştırılırken İHA'nın canlı yayına duvarın göçme anı yansıdı.
İşte o görüntüler:
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Adem Özdoğan