15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Son dakika: Ataşehir'de otoparkta toprak kayması! Araçlar göçükte kaldı

İstanbul Ataşehir'de toprak kayması yaşandı. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte bazı araçlar

04 Ocak 2018, Perşembe 15:18
Son dakika: Ataşehir'de otoparkta toprak kayması! Araçlar göçükte kaldı
İstanbul Batı Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bir toprak kayması meydana geldi.


İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, TOPRAK KAYDI!

Ataşehir'de bir otopark inşaatında henüz bilinmeyen bir sebepten çökme meydana geldi. Otopark duvarının bir kısmının çöktüğü görülürken 2 araç da göçükte kaldı. Olay yerine çağırılan çekiciyle araçlar kurtarılırken duvarın yer yer çökmeye devam ettiği görüldü.

Vatandaşlar göçüğün etrafından uzaklaştırılırken İHA'nın canlı yayına duvarın göçme anı yansıdı. 

İşte o görüntüler:






 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına yanıt
Son Dakika... HDP'li İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis

Son Dakika... HDP'li İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis
Irak'ta mahsur kalan işçiler Türkiye'de

Irak'ta mahsur kalan işçiler Türkiye'de
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşüyor
Bingöl merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu! Canlı bomba yeleği bulundu

Bingöl merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu! Canlı bomba yeleği bulundu
Son Dakika... Bakan Mehmet Özhaseki'den Abdullah Gül'e KHK tepkisi

Son Dakika... Bakan Mehmet Özhaseki'den Abdullah Gül'e KHK tepkisi
İstanbul Balat'taki 'Demir Kilise' pazar günü açılıyor (Sveti Stefan Kilisesi)

İstanbul Balat'taki 'Demir Kilise' pazar günü açılıyor (Sveti Stefan Kilisesi)
Zemherinin sonunda İstanbul'da kar bekleniyor (Zemheri nedir?)

Zemherinin sonunda İstanbul'da kar bekleniyor (Zemheri nedir?)
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan kabine revizyonu açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan kabine revizyonu açıklaması
Son Dakika.. Hakan Atilla davasında karar açıklandı (Hakan Atilla kimdir?)

Son Dakika.. Hakan Atilla davasında karar açıklandı (Hakan Atilla kimdir?)