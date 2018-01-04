Son dakika: Ataşehir'de otoparkta toprak kayması! Araçlar göçükte kaldı



İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, TOPRAK KAYDI!

İşte o görüntüler:

Adem Özdoğan

İstanbul Batı Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bir toprak kayması meydana geldi.Ataşehir'de bir otopark inşaatında henüz bilinmeyen bir sebepten çökme meydana geldi. Otopark duvarının bir kısmının çöktüğü görülürken 2 araç da göçükte kaldı. Olay yerine çağırılan çekiciyle araçlar kurtarılırken duvarın yer yer çökmeye devam ettiği görüldü.Vatandaşlar göçüğün etrafından uzaklaştırılırken İHA'nın canlı yayına duvarın göçme anı yansıdı.