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Son dakika! Ataşehir'de silahlı soygun

İstanbul Ataşehir'de silahlı ve kar maskeli 2 kişi, bir marketten 17 bin lira alarak kaçtı.

Son dakika! Ataşehir'de silahlı soygun
Ataşehir'de, kar maskeli 2 kişi girdikleri marketten silah tehdidiyle 17 bin lirayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Namık Kemal Caddesi Mimozam Sokağı girişindeki bir markete giren kar maskeli iki kişi, kasiyeri silahla tehdit ettikten sonra kasada bulunan 17 bin lirayı aldı. Şüpheliler, olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek parmak izi çalışması ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.


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