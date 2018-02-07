Son dakika... Avukatların baroya, doktorların TTB'ye üye olma zorunluluğu kaldırılıyor

Erdoğan talimat vermişti, TTB ve TBB'deki Türk ibaresi kalkıyor

Can Hakman

'ın açıklaması sonrası Hükümet, meslek örgütlerine yönelik çalışma başlattı.İsimlerdeki "Türk" ifadesinin ve üyelik şartının kaldırılması ile kamudan kaynak aktarımına son verilmesi gündemde.Serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliğine üye olma şartları da ortadan kaldırılacak.Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek.Öte yandan serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliğine üye olma şartları da ortadan kaldırılacak. Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek. Çalışmalarla, söz konusu kuruluşlara kamudan kaynak aktarılması gibi uygulamalara da son verilecek. Türkiye Barolar Birliğinin ismi ve faaliyetlerine yönelik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda, Türk Tabipleri Birliğinin de adı ve çalışmalarıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerekiyor.