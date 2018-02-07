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Son dakika... Avukatların baroya, doktorların TTB'ye üye olma zorunluluğu kaldırılıyor

​Baroya üye olma zorunluluğu kalkıyor mu? Herkes bu soruyu merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamalardan sonra hükümetten meslek kuruluşlarına ilişkin yeni düzenleme geliyor. Avukatların baroya, doktorların Türk Tabipler Birliği'ne üye olma zorunluğu kaldırılıyor

07 Şubat 2018, Çarşamba 18:04
Son dakika... Avukatların baroya, doktorların TTB'ye üye olma zorunluluğu kaldırılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası Hükümet, meslek örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

İsimlerdeki "Türk" ifadesinin ve üyelik şartının kaldırılması ile kamudan kaynak aktarımına son verilmesi gündemde.

Serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliğine üye olma şartları da ortadan kaldırılacak.

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Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek.

Öte yandan serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliğine üye olma şartları da ortadan kaldırılacak. Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek. Çalışmalarla, söz konusu kuruluşlara kamudan kaynak aktarılması gibi uygulamalara da son verilecek. Türkiye Barolar Birliğinin ismi ve faaliyetlerine yönelik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda, Türk Tabipleri Birliğinin de adı ve çalışmalarıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerekiyor.

 


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