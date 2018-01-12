Son dakika: AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararına ilişkin Bekir Bozdağ'dan açıklama



HÜKÜMET'TEN İLK AÇIKLAMA



"AYM, ANAYASA VE YASALARIN ÇİZDİĞİ SINIRI AŞMIŞ..."

Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliye talebine ret

AYM, ALTAN'A 20 BİN TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE DE KARAR VERDİ



MAHKEMELERİN RET KARARININ ARDINDAN AYM TWEET ATTI

Adem Özdoğan

Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verdi. AYM’nin gerekçesini yayınladığı bu kararlarla iki gazeteci için de tahliye yolu açılmıştı. Ancak Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza, Altan hakkında ise 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğun devamına karar verdi.Kararların ardından AYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlar dikkat çekti.Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'da Twitter üzerinden AYM'nin kararına ilişkin ilk açıklamayı yaptı.Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi ve görevi dahilindedir.Bireysel başvuru,Anayasa Mahkemesini güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvencedir.Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır;anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz;ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez;hiç bir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez.Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi;anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış;suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir.Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi,ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez.Anayasa Mahkemesi’nin Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir.Anayasa Mahkemesi, algıları değil anayasa ve yasaları gözetmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür.AYM, Mehmet Altan’a ayrıca 20 bin lira manevi ödenmesine de karar verdi. Şahin Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Altan hakkında da 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.Mahkeme tahliyeye ret kararı gerekçesinde, AYM kararının Resmi Gazete'de yayınlanmaması ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olmasını gösterdi.Mahkemelerin tahliyelere ret kararı sonrasında ise AYM'nin resmi Twitter hesabından Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararlarına ilişkin kararların tem metninin AYM'nin internet sitesinde yayınlandığına dair tweetler atıldı.