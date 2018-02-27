Son dakika! Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal'la anlaştı

Hikmet Karaman
'la dün yolları ayıran Aytemiz Alanyaspor
, yeni teknik direktörünü buldu. Süper Lig
ekibi tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal
ile anlaşma sağladı.
FATURA HİKMET KARAMAN'A KESİLDİ
Alanyaspor Safet Susic'ten sonra takımın başına devre arasında Hikmet Karaman'ı getirmişti. Deneyimli çalıştırıcı, Akdeniz ekibinin kötü gidişine dur diyemedi ve çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet aldı. Kötü gidişin faturasını Karaman'a kesen yönetim, teknik adamla yollarını ayırmıştı.
Dün Mesut Bakkal
'la görüşerek ön protokol imzalayan yönetim, bugün mutlu sona ulaştı. Mesut Bakkal, Alanyaspor
'un yeni teknik adamı oldu.
Erdinç Şahin