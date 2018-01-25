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Son dakika - Bafetimbi Gomis'te sıcak gelişme

Galatasaray'da kısa süreli krize neden olan Bafetimbi Gomis, bugün yapılan idmana çıktı. Fransız yıldız Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen idmanda takımla birlikte çalıştı.

Son dakika - Bafetimbi Gomis'te sıcak gelişme
Bafetimbi Gomis-Galatasaray gerilimi son buldu. Ödemeleri geciktiği için Kayserispor deplasmanı öncesi iki antrenmanda yer almayan Fransız futbolcu bugün takımla birlikte çalışmaya çıktı.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda  yaptığı antrenmanla ilgili resmi siteden verilen bilgiler şöyle;

İdman raporu - Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra 10’a 10 tek pas oyunu yapıldı. Antrenmanın bir sonraki bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynandı. Son bölümde ise savunma, orta saha ve hücum bölgelerine özel taktiksel varyasyonlar üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
 
Ahmet Çalık ve Bafetimbi Gomis, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
 
Fernando Reges, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.
 
Galatasaray Futbol Takımı, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.


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