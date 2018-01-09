Son Dakika...Bahçeli'den CHP'li Özgür Özel'e 'patron çıldırdı' yanıtı



"NÜKLEER SİLAHLANMANIN TIRMANIŞI KORKU VERİCİ"



"TERÖR KORİDORU AÇILMAK İSTENİYOR"



"YENİ BİR HAÇLI SEFERİ"



"FAHREEDİN PAŞA'YA ÇAMUR ATMAK SOYSUZLUKTUR"



"BARZANİ HAYATININ HATASINI YAPTI"



"ISMARLAMA ANKETLERLE MİLLİYETÇİ HAREKETİ YIKAMAZLAR"



"TRUMP'IN TWEETLERİ İRAN HUSUMETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"



"ABD KUMPASI TÜRKİYE'YE SÖKMEZ"



"PARTİMİZ CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARMAYACAKTIR"



"KENDİLERİ UÇURUMUN KENARINA ÇILDIRA ÇILDIRA DÜŞTÜLER"

Serap Belovacıklı

2017 yılı kolay geçmemiştir. Bölge ve dünyayı doğrudan etkileyen pek çok gelişme yaşanmıştır. Ülkeler arası hizip ve husumetler kamçılanmıştır. Tüm dünya kendi içinde, kendine özgü derin bir istikrarsızlık sarmalına hapsolmuştur. Biz bu durumdan elbette memnuniyet duymuyoruz. Gelecek adına karamsarız. İlker dürtülerin öne çıkmasın demokrasiye zarar vermektedir. Güçlünün haklı, haklının güçsüz olduğu bir insanlık tablosu karşımızdadır. Bu ağır tablonun kabarık faturası ise masumların önüne konulmaktadır.Nükleer silahlanmadaki korku verici tırmanış insani endişeyi artırmaktadır. Her düzeyde akıl tutulması, kafa karışıklığı belirginleşmiştir. Var olan dünya gerçeği bir nevi ortaçağ karanlığıdır. Çıkış yolu bulunamazsa dünyanın hiçbir ülke ve coğrafyası güvenli olamayacaktır. 20. yüzyılın fahiş yanlışlarını tekrar etmek olsa olsa akılsızlık, körlük ve su katılmamış cahillik olacaktır. Emperyalist hırslar hem ülkemize hem de Doğu-Batı eksenindeki ülkelere zarar vermektedir.2017'de terör örgütleri ülkemizde ve komşu coğrafyalarda at koşturdu. Katiller zırha büründürülüp emperyalistlerin koruması altına alındı.Güney sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoru açılmak istenmiştir. Terör devletinin inşası için yoğun gayret sergilenmiştir. PYD-YPG bu maksatla silanlandırılmıştır. Şiddet övülmüş özendirilmiştir. Terörizm desteklenmiş, korumaya alınmıştır. IŞİD'i kimlerin kurduğu, kimlerin sevk ve idare ettiği bellidir. Bir terör örgütünün bir başka terör örgütü ile denetlenmesi hesaplanmış, sahada icra edilmiştir. Haçlı hevesleri ülkemizin çevresinde dolaşmış tarihi miraslara kastetmiştir. Suriye'de oynanan oyunlar kıyıya vurmuş, karanlık senaryolar netleşmiştir. Terör örgütlerini kışkırtanlar İslam'a hasımdır.ABD'nin Kudüs dayatması yeni bir haçlı seferidir. Kudüs'te gerilim düşmez, dayatmalar sürerse bir kıvılcım tüm bölgemizi mahvedecek yankıları tüm ülkelere yayılacaktır.ABD'nin Kudüs komplosu Türk ve İslam dünyasına meydana okumakla eş anlamlı bir provokasyondur. 6 Aralık 2017 tarihli açıklamamda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma arayışının zaman ayarlı bomba olduğunu söylemiştim. Sakat karar kuşku yok ki skandal ötesi hezeyandır. Kudüs'ün tarihi statüsüne göz dikilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) olağanüstü İstanbul zirvesinde, BM Genel Kurulu'nda 128 ülke iradesi ile reddedilen ABD'nin Kudüs dayatması yeni bir Haçlı seferidir.Kudüs önemlidir, çünkü gerilim düşmezse, dayatmalar sürerse bir kıvılcım bölgemizi mahvedecek, yankı ve yansımaları tüm dünyaya yayılacaktır. Kudüs önemlidir, çünkü İstanbul'un öz kardeşi, ecdad yadigarı, manevi hazinedir. ABD'nin Ortadoğu'yu çekmek istediği çukur, itmek istediği uçurum malumdur.BAE Dışişleri Bakanı haddini ve seviyesini aşarak tarihimize ve kahramanlarımıza dil uzatmış Türk düşmanlığına soyunmuştur. Bir hırsız varsa bir hain aranıyorsa Osmanlı'ya ihanet eden bir avuç Haçlı kalıntısından başkası olmayacaktır. Çekirge yiyerek hayatta kalan Fahreddin Paşa'ya çamur atmak soysuzluktur.2017'nin en önemli gündem başlıklarından birisi de Kerkük olmuştur. Barzani 25 Eylül referandumu ile hayatının hatasını yapmış, çocukluk hayallerinde boğulmuş gitmiştir. Türkmeneli'nin ve Kerkük'ün milli haysiyeti şimdilik güvenlik altına alınmıştır. Bir hafta önce Irak Türkmen Cephesi Bölge Sorumlusu Salihi suikast sonucu şehit edilmiştir. Tüm soydaşlarımıza ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ötüken onuru yere düşmeyecektir. Gün ola harman ola, o gün hele bir gele. Gözyaşları dinecek feryatlar bıçak gibi kesilecektir. Varsın başkaları geçmişi konuşsun. Biz işimize bakacağız, ülkücü olmanın şerefini taşıyacağız.Yufka yüreklilikle çetin yollar aşılamamıştır. Türkiye'nin beksını çözmek isteyenler kalabalıktır. Tehlike yakın ve yakıcıdır. Kiralık kalemlerle üstümüze geldiler. Başardılar mı hayır? Ismarlama anketleri ısıtıp ısıtıp servis etseler de bu davayı geçemezler bu şuuru aşamazlar Milliyetçi hareketi yıkamazlar.Hıyanetin hafzasında birleşen namertlerin yüzü asıktır. Mütemadiyen MHP'yi eleştirip kontrollü gerilim denetimli kavga yöntemleriyle sonuca gitmek tutunduğumuz manevi ve milli zemini çatlamayı hedeflediler. ABD Başkanı Trump'ın twitter mesajları İran husumetini gözler önüne sermiştir. İran'da yaşanan ülkenin iç sorunudur. Demokratik beklentilere kulak verilmelidir. Ancak İran'ı karıştırmak isteyen eller Kuzey Afrika ve Ortadoğu'yu kana bulayan Arap Baharı'nın devamını vurgulamışlardır. Arap Baharı isimli kaos süreci aşama aşama Anadolu'ya gelecek ve yıkacaktı. Hedef buydu.Bunu başaramayanalar bu kez de ABD'de bir mahkeme kurdular. Türkiye'yi yargılamayı amaçladılar. Önyargılı jüri geçen hafta kararını açıkladı. Hakan Atilla 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulundu. ABD kumpası Türkiye'ye sökmez. Siyasi mahkemenin hükmü bu millete geçmez.Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tavizsiz bir şekilde destekledik. Desteğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de devam edecektir. Bununla da sınırlı kalmayacak sistemin 5 yıl boyunca oturma sürecinde de sürecektir. Partimiz 2019'da uzlaşmaya açık olduğundan Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaktır. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur. Hazreti Nuh'un cep telefonu kullanması kadar hayal ürünüdür.MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde ibaresi asıldığını onursuzca söyleyenler, patron çıldırdı, kapatıyoruz sözlerini ile irademizi saptıranlar uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir. Yeni hükümet sistemi üzerinde ameliyat yapmak birbirinin kayığına binip sefer çıkanların haddi değildir. Yeni sistem sadece Türk milletinin harcıdır. Fit sokmaya çalışanlara aldırmayacağız.