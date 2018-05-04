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Son dakika: Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur." dedi

04 Mayıs 2018, Cuma 17:57
Son dakika: Bahçeli'den Muharrem İnce açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili sorularını yanıtladı. 

'HAYIRLI OLSUN'


Adaylıkla ilgili soruya Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, MHP'nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun." cevabını verdi.

Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım'a bu sorunun sorulduğunu, ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine ise "Cumhur İttifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

AA


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