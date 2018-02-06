Son Dakika...Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne çok sert sözler



"TERÖRÜN KÖKÜ KAZINACAKSA GÜN BUGÜNDÜR"



"CHP PYD'Yİ TEMİZE ÇIKARMA ARAYIŞINDA"



"TTB'NİN KAPISINA KİLİT ASILMALIDIR"



"FRANSA GEÇMİŞİNİ YOKLASIN"



"KIZIL ELMA ÜLKÜDÜR"

Serap Belovacıklı

Milli varlığımıza kin ve nefret besleyenler amaçlarına ulaşamamışlardır.Milli beka müdafaa edilmezse akıbeti ihanet lobisi tayin edecektir. Zeytin Dalı harekatı milli güvenliğimiz temin için planlanmıştır. Zeytin Dalı harekatı harama karşı helalin duruşudur. Milli bekanın var oluş yok oluş mücadelesidir. Kurulması planlanan terör evletinin engellenmesi için başlatılan Zeytişn Dalı harekatı tarihi önemdedir.TSK ve ÖSO Afrin'e adım adım yaklaşmaktadır. Bugüne kadar PYD/PKK işgalindeki pek çok yer kurtarılmıştır. Afrin çevreden merkeze doğru stratejik ve iyi planlanmış hareketle çembere alınmıştır. PKK ve PYD arasındaki bağlantı resmileşmiştir. Karşımızdaki tablonun başka bir izah ve ifade tarzı yoktur. Hainlerin saklanması nafiledir. Korkakça kaçmaları işe yaramayacaktır. Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür. Kimin ne söylediğinin ehemmiyeti kalmamıştır.Zeytin Dalı harekatı kapsamında aldığımız şehadet haberleri yüreklerimizi kavurmakta millietimizi üzüntüye sevk etmektedir. Bayrak şehitler sayesinde dalgalanmaktadır. 20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı harekatında 18 evladımız şehit olmuş 62 evladımız yaralanmıştır. Kimin sivillere saldırdığı açıktır. Teröriste destek verenler sınırlara isabet eden roketlere ne diyecektir? CHP PYD'yi temize çıkarma arayışındadır.Tabipler birliği vatanda ihanet suçu işlemiştir. Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur. TTB Türk düşmanıdır. Hekimliğin yüz karasıdır. Hakkında yasal düzenlemeli ya da kapısına kilit asılmalıdır. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir ihanete geçit yoktur olmayacaktır.Afrin'de Ankara'nın namusu müdafaa edilmektedir. Sınırlarımızın öbür yanında olmayan ülke yoktur. Zalimler ip gibi dizilmişlerdir. Terör örgütlerini ise taşeronlukla görevlendirmişlerdir.Fransa işgal konusunda fail arıyorsa kendi geçmişini yoklaması yetecek hatta fazla gelecektir. Türkiye işgalci değildir.Kimse bize ayar vermeye kalkışmamalıdır.Afrin ya yıkılmalı ya da ateşe verilmelidir. Bundan rahatsız olan varsa ahlaken söylemeleri gerekmektedir. Sınır ötesindeki terör yuvaları hainlerin başına yıkılmalıdır. Gerekirse terör destekçilerinde de aynı muameleyi göstermek borçtur.Türk milleti birdir bölünmeyecektir. Türk vatanı sonsuza kadar bağımsız kalacaktır. Türk milleti 1923 kuruluş felsefesine bağlı kalacaktır.Gün saflarımızı sıklaştırma günüdür. Hiç bir milletin kendi geçmişine tek boyutlu bakarak hatta karalayarak onurlu bir geleceğe ulaşılması düşünülmeyecektir. Kim ne derse desin. Binlerce yıllık mlli tarihimiz hatasıyla sevabıyla bizim ceddimize aittir. Biz hatalardan sonuç çıkarır, başarılarla gururlanır, önümüze bakar ve yol alırız. Bugün Türkiye kendi sorunlarını ihmal etmeden uluslararası alanda sözü dinlenen olmak için prangalarından kurtulma yolundadır.Bir gazeteci tankın üstündeki kahraman askerimize istikameti soruduğunda kızıl elma cevabını alıyorsa hamd olsun tarihi ülküler kor gibi yanıyor demektir. Kızıl elma ülküdür ülküsü olmayanları anlaması imkansızdır.Bozkurt işaretini görünce felç geçiren askeri ve siyasiler neden korkmuşlardır? Vatan milleti müdafaasına bozkurt işareti yapanlardan başka giden varsa buyursun gitsin. Elleirni tutan yok. Bozkurt işaretini görür görmez sırtı kedi gibi kabaranlar sözüm sizedir. Başka bir densiz milletvekili bozkurt işaretinin islamın ruhuna aykırı olduğunu söylemiştir. Ruhsuzlar ne bilsin Türk ve İslam ruhunu? Bozkurt asırlar boyunca Türk milletiin bağımsızlık umudu, karanlık aydınlatan meşalesi olmuştur. Bozkurt çakalla bir tutulamaz. Yeri gelirse bir bozkurt gibi en önce safta giderim taşıdığım canı bu millete seve seve feda etmeye hazırım. Bu da bir millete devlet sözüdüri