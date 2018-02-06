Son Dakika...Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

Serap Belovacıklı

Milli varlığımıza kin ve nefret besleyenler amaçlarına ulaşamamışlardır.Milli beka müdafaa edilmezse akıbeti ihanet lobisi tayin edecektir. Zeytin Dalı harekatı milli güvenliğimiz temin için planlanmıştır. Zeytin Dalı harekatı harama karşı helalin duruşudur. Milli bekanın var oluş yok oluş mücadelesidir. Kurulması planlanan terör evletinin engellenmesi için başlatılan Zeytişn Dalı harekatı tarihi önemdedir.TSK ve ÖSO Afrin'e adım adım yaklaşmaktadır. Bugüne kadar PYD/PKK işgalindeki pek çok yer kurtarılmıştır. Afrin çevreden merkeze doğru stratejik ve iyi planlanmış hareketle çembere alınmıştır. PKK ve PYD arasındaki bağlantı resmileşmiştir. Karşımızdaki tablonun başka bir izah ve ifade tarzı yoktur. Hainlerin saklanması nafiledir. Korkakça kaçmaları işe yaramayacaktır. Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür. Kimin ne söylediğinin ehemmiyeti kalmamıştır. Zeytin Dalı harekatı kapsamında aldığımız şehadet haberleri yüreklerimizi kavurmakta millietimizi üzüntüye sevk etmektedir. Bayrak şehitler sayesinde dalgalanmaktadır. 20 Ocak 2018'de başlayan Zeytin Dalı harekatında 18 evladımız şehit olmuş 62 evladımız yaralanmıştır. Kimin sivillere saldırdığı açıktır.Teröriste destek verenler sınırlara isabet eden roketlere ne diyecektir? Tabipler birliği vatanda ihanet suçu işlemiştir. Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur. CHP PYD'yi temize çıkarma arayışındadır.TTB Türk düşmanıdır. Hekimliğin yüz karasıdır. Hakkında yasal düzenlemeli ya da kapısına kilit asılmalıdır. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir ihanete geçit yoktur olmayacaktır.Afrin'de Ankara'nın namusu müdafaa edilmektedir. Sınırlarımızın öbür yanında olmayan ülke yoktur. Zalimler ip gibi dizilmişlerdir. Terör örgütlerini ise taşeronlukla görevlendirmişlerdir.Fransa işgal konusunda fail arıyorsa kendi geçmişini yoklaması yetecek hatta fazla gelecektir. Türkiye işgalci değildir.