Son dakika! Bakan açıkladı: Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi

'DIŞLANAN KESİMİN GÜVENİNİN YENİDEN KAZANILMASI GEREKİYOR'



'PROJELERİN TOPLAM DEĞERİ 25 MİLYAR DOLAR CİVARINDA'

EN YÜKSEK MİKTARI TÜRKİYE AÇIKLADI

Yusuf Cevahir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’te "Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı"na katılan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’nda Irak’a 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağımızı açıkladık. Komşusu, dostu ve güvenilir bir ortağı olarak Iraklı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Ülkeden ayrılmadan önce gazetecilere de konferansla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Irak’ın DEAŞ teröründen temizlenmesi ve yeniden inşası için gereken adımların atılacağına dikkati çekerek, yapılan toplantılarda bazı ülkelerin insani yardım, yatırım ve ticaret konularında taahhütlerde bulunduğunu kaydetti.Çavuşoğlu, Irak’ta dışlanan kesimlerin güveninin yeniden kazanılması gerektiğini ve gelecek seçimlerin de bunun için bir fırsat olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Biz bugüne kadar Irak’a 2004’ten bu yana 500 milyon dolar civarında insani ve kalkınma yardımı yaptık. Yani yarım milyar dolar civarında. Ayrıca, TİKA’mızın gerçekleştirdiği projeler var. Firmalarımızın üstlendiği proje miktarı ve tamamladığı projelerin değeri ise 25 milyar dolar civarında. Bundan sonraki süreçte özellikle firmalarımızın üstleneceği yatırımlar için 5 milyar dolar, bunun içinde tabii oraya gidecek ihracat da var, 5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunduk. Aynı şekilde 50 milyon dolarlık insani ve kalkınma yardımları için ve bu insani ve kalkınma yardımı içeren projeler için bir hibe, yani kredi taahhüdünde bulunduk."Bunların yanı sıra TİKA’nın ülkedeki faaliyetlerinin devam edeceğini, Türk firmalarının da Irak’ta yatırım yapmaya ve ticareti artırmaya teşvik edileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’nda kendisi ayrılmadan önce ortaya konan en yüksek miktarın Türkiye tarafından açıklandığını bildirdi.