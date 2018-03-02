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Son dakika! Bakan Canikli: Afrin'de 41'i TSK'dan 116'sı ÖSO'dan 157 şehidimiz var

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından bu yana 41'i TSK'dan 116'SI ÖSO'dan toplamda 157 şehidimiz var" dedi...

02 Mart 2018, Cuma 11:50
Son dakika! Bakan Canikli: Afrin'de 41'i TSK'dan 116'sı ÖSO'dan 157 şehidimiz var
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz var" dedi.

Bakan Canikli,  Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet töreninde konuştu. Canikli, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgileri paylaştı. 


BAKAN CANİKLİ ŞEHİT SAYISINI AÇIKLADI


Canikli, "615 kilometrekare alanda 94 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlanmıştır. Harekat kapsamında maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır. Bu vesileyle bütün şehitlerimize rabbimden rahmet diliyorum. Harekatın başladığı günden bu yana en az 2 bin 295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

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