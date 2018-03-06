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Son Dakika...Bakan Çavuşoğlu'ndan Gabriel ile ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile basın toplantısı düzenledi. 

06 Mart 2018, Salı 16:18
Son Dakika...Bakan Çavuşoğlu'ndan Gabriel ile ortak açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Biz birbirimizi rakip olarak görmüyoruz. Bizim bölgemizdeki sorunların çözümü konusunda Almanya ile yakın ilişkiler içinde olduk. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam etmemizde yarar var. Ateşkes Suriye için şart. BM'nin kararı Afrin'i kapsamıyor. Bugüne kadar hiç sivil öldürülmedi. Burada kara propaganda var. Almanya ile çalışmalarımız devam edecek.

Seyahat uyarısı konusunu Almanya'nın gözden geçirmesinde yarar var. Elbette her ülke kendi vatandaşının güvenliğini düşürmek durumundadır ama bu yarının gözden geçirilmesinde yarar var.   

Gabriel'in açıklamaları...

Bizim seyahat uyarılarımızla ilgii gündemimiz OHAL'le ilgili ele alınacak. İnnsaların nerede güvenli bulunacaklarını düşünerek seyahat uyarılarını yapıyoruz. Türkiye'de OHAL'İn durumu nedir bunları ele alarak seyahat uyarılarımız buna göre yapılacaktır. Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. 

(Salih Müslim'in iade talebi) Türkiye'den bir sözlü nota aldık. Adalet Bakanlığı'a sevk edilir. Gözden geçirildikten sonra hukuk devleti prosedürü işleyecektir. 


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