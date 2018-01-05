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Son Dakika...Bakan Soylu açıkladı: FETÖ operasyonları kapsamında 48 bin 305 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FETÖ operasyonları kapsamında 2017 yılında 48 bin 305 kişinin tutuklandığını açıkladı.  

05 Ocak 2018, Cuma 16:11
Son Dakika...Bakan Soylu açıkladı: FETÖ operasyonları kapsamında 48 bin 305 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de katıldığı Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’nda terörle mücadeleyi de anlattı. Herkese düşen sorumluluk olduğunu söyleyen Süleyman Soylu, "Kültür, sağlık, ahlak, medeniyet, eğitim, sosyal politika, şehircilik kurallarıyla sorunları değerlendiriyoruz. Böylelikle sonuca ulaşıyoruz. 15 Temmuz milattır, devleti bir virüs gibi sarmış FETÖ tehdidini bu millet bastırdı. Örgütün kamuda yarattığı, bizlerin görev sahasında yarattığı tahribatı inkar etmiyoruz. FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017’de 48 bin 305 kişi tutuklandı. Bunların içinde güvenlik görevlilerimiz, yargıçlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız var, devlet kurumlarında çalışanlar var. Her birinin eksilmesi bizim mücadele kabiliyetimizin eksildiği anlamına geldi ki bu aslında temel bir yanılgı. Çünkü tam tersi oldu, onlar eksildikçe görev heyecanı arttı, motivasyon ve koordinasyon yükseldi" dedi.

Süleyman Soylu, milletin 15 Temmuz’da Türkiye topraklarında gözü olanlara cevabını verdiğini de vurguladı.


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