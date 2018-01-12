Son Dakika...Bakanlıktan Halk Özel Harekatı Derneği'ne (HÖH) inceleme

Serap Belovacıklı

İçişleri Bakanlığınca hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla "Halk Özel Harekatı Derneği" hakkında inceleme ve araştırma başlatıldı. Ayrıca dernekten farklı olarak kayıtlarda yer almayan ve internet üzerinden yayın yapan "Halk Özel Hareketi Derneği" hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.15 Temmuz darbe girişiminin ardından bireysel silahlanmaya gittikleri iddiası Meclis’e taşınan’ın (HÖH) genel başkanı Fatih Kaya, bir yılda 22 ilde 7 bin üyeye ulaştıklarını söylemişti.Son günlerde hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan, "Halk Özel Harekatı Derneği" hakkında, Bakanlığımızca ilgili mevzuat gereğince, gerekli inceleme ve araştırmalar yürütülmektedir.Yine Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden adı geçen dernekten farklı olarak, resmi olarak kurulmayan ve kayıtlarımızda da adı geçmeyen, "Halk Özel Hareketi Derneği" adı ile internet üzerinden yayın yapan bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, konu ile ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir.