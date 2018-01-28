15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son dakika! Bakanlıktan Türk Tabibleri Birliği hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacak.

Son dakika! Bakanlıktan Türk Tabibleri Birliği hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanlığı, "Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunma ve ayrıca yine Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 6203 sayılı kanunun ek madde 2/2 uyarınca bugüne kadar ambulanslarla, hastanelere ateş eden, sağlık çalışanlarını, doktorları öldüren terör örgütünü açıkça kınayan bir açıklama yapamayan Türk Tabipler Birliği'nin merkez konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi amacıyla Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur" açıklamasını yaptı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kadıköy'de genç kıza saldıran kişi tutuklandı

Kadıköy'de genç kıza saldıran kişi tutuklandı
Son dakika: Afrin'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin merkezine roket atıldı

Son dakika: Afrin'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin merkezine roket atıldı

Türk askeri Yunan askerine Mehter Marşı ve İzmir Marşı dinletti

Türk askeri Yunan askerine Mehter Marşı ve İzmir Marşı dinletti
HDP Denizli İl Başkanı Mehmet Sıddık Eker gözaltına alındı

HDP Denizli İl Başkanı Mehmet Sıddık Eker gözaltına alındı
Son dakika: Erdoğan'dan açıklamıştı! Burseya tepesi ele geçirildi

Son dakika: Erdoğan'dan açıklamıştı! Burseya tepesi ele geçirildi
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR kuyruğu

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR kuyruğu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu askerlik fotoğrafını paylaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu askerlik fotoğrafını paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu flaş 'Milliyetçilik' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu flaş 'Milliyetçilik' açıklaması
Afrin şehidini eşi üniformasıyla karşıladı

Afrin şehidini eşi üniformasıyla karşıladı
Kadıköy'de genç kıza saldıran şüpheli yeniden adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de genç kıza saldıran şüpheli yeniden adliyeye sevk edildi

'Trabzon'da pistten çıkan uçak kütüphaneye dönüştürülsün'

'Trabzon'da pistten çıkan uçak kütüphaneye dönüştürülsün'