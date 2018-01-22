Son dakika! Barzani'nden flaş Afrin açıklaması



"SALDIRILARIN BİTMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Yaşar Can

operasyonu ile ilgiligelişmeleri birbirini izliyor. Son olaraklideri Mesut Barzani Afrin'le ilgili bir mesaj yayımladı.Mesajında savaş ve şiddetin sorunları çözemeyeceğini söyleyen Barzani, "Savaş ve şiddet sorunları daha da büyütür" ifadesini kullandı.Sorunların çözümü için en iyi yolun barışçıl yöntemlere başvurmak olduğu söyleyen Barzani, savaşın devam etmesinin beraberinde olumsuzlukları getireceğini savundu.Barzani,dedi.