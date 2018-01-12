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Son dakika: Başbakan Binali Yıldırım'dan AYM'nin kararına ilk tepki

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı

12 Ocak 2018, Cuma 14:23
Son dakika: Başbakan Binali Yıldırım'dan AYM'nin kararına ilk tepki
Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada AYM'nin kararını değerlendirdi. Başbakan Yıldırım, AYM'nin kararıyla ilgili olarak, "Dosyanın içeriğini AYM bilmiyor, doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemedir" dedi.

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları:

AYM'ye bireysel başvuru hakkını bizim hükümetimiz getirdi. AYM'nin kararını beğeniririz beğenmeyiz ancak takdir edersiniz ki, ilk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz, AYM de bilmiyor. Doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir. AYM de değerlendirmesinde birkaç husustaki iddiayı, dayanaktan yoksun bulmuş reddetmiştir. Tutuklanma sebebini yeterli görmeyen bir karar almıştır. Bu davanın görüldüğü mahkemede gerekli karar verilecektir. Nöbetçöi mahkemenin kararı yeterli değildir. AYM'nin gerekçeli kararının beklenmesi istenmiştir. Buradaki verilen karar iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir. İddianame ve sonrası konularda mahkemenin yargılama hakkı saklıdır. 
 

"YEREL MAHKEME EN UYGUN KARARI VERECEKTİR"


Yerel mahkeme, içeriği ve AYM'nin kararlarını dikkate alarak en uygun kararı, hukuka uygun kararı verecektir. Bizim yürütme olarak beklentimiz, büyük bir mücadele verdiğimiz FETÖ terör örgütü ile mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak, böyle anlaşılacak kararları almamalarıdır. Bu konuda çok dikkatli davranmak hem mahkemenin hem idarenin görevidir.

Mahkemeleri verdikleri kararlarla tartıştırmak hukuk devletinin ilkelerine aykırıdır. Ülkeye de hukuk sistemimize de olumlu bir katkısı yoktur. Alınan kararlar bir kesimi mutlu eder, bir kesimi mutsuz eder. Bu gayet doğal bir şey. Türkiye'de hak arama yolları açıktır. Bu dava sonuçlanmış bir dava da değil. Acele yorum yapmak mahkemeye de haksızlık olur, davaya da bir anlamda gölge düşürür. Her olaydan sonra düzenleme yapmak hukuk devletine uygun düşmez.
 

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI


 Görüşülen husus çok açıktır. MHP'nin sayın Genel Başkanı'nın daha önce net bir şekilde açıkladığı gibi 2019'da yapılacak seçimde aday çıkarmayacakları, ittifak olursa da olmazsa da sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerini ifade ettiler. Biz de ittifaka olumlu bakıyoruz. Bir partinin listelerinden seçime girmek değil, amblemlerini muhafaza ederek seçime gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz. Komisyonun görevi bunun detaylarını konuşmak.


ESAD'IN İDLİB'E SALDIRISI 


Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Türkiye başta olmak üzere Rusya ve İran inisiyatif aldı. Sahada alan kazanmak için sivilleri, diğer unsurları ayırt etmeden bir saldırıya geçmesi fevkalade yanlıştır. Bunu gerek Rusya gerek İran ile görüşüyoruz. Uyarılarımızı yapıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Milyonlarca insanın yaşadığı yerde siz terör grubu ile insanları nasıl ayırt edeceksiniz. 
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