Son dakika...Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'den ortak basın açıklaması



KARA HAREKATI NE ZAMAN?

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"Afrin harekatı en az 2-3 ay sürebilecek tehlikeli bir harekattır"

Gizem Yetil

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü.Görüşme sonrası Yıldırım ve Bahçeli ortak açıklama yaptı.- (Zeytin Dalı Harekatı) İlk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir.- Belirlenen hedefler neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür.Yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir Allah Mehmetçiğin, askerlerimizin yar ve yardımcıları olsun. Allah güçlerini, kuvvetlerini artırsın. Orada bu faaliyetleri icra eden binlerce kahramanımız şunu bilmelidir ki 80 milyon milletin duası, desteği, onların arkasındadır.Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefi asla ve asla Suriye’nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye’nin kuzeybatısından son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik atakları, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin’de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir.- Çok yönlü değerlendirildiğinde çok önemli bir operasyondur. İyi planlanmış bir operasyon olduğu dikkat çekmektedir. İnanıyorum ki aydınlatıcı bir operasyon olarak tarihe geçecektir.