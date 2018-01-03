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Son Dakika...BBP Genel Merkezi'nde yangın!

Ankara'da BBP Genel Merkezi'nde yangın çıktı. Yangının Başkanlık Divanı toplantısı sırasında, Genel Başkan Mustafa Destici'nin odasında bulunan klimanın patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi. 

03 Ocak 2018, Çarşamba 17:39
Son Dakika...BBP Genel Merkezi'nde yangın!
Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı. İddiaya göre binada önce patlama oldu. Patlama, Genel Başkanlık makamının olduğu katta, divan toplantısı sırasında meydana geldi. 

Yangınla ilgili konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Biz divan toplantımızı yapmaktaydık. Dışarı çıktığımızda her tarafı duman kaplamıştı. Arakadaşlarımız tahliye ettik. Klima patlaması. Genel Başkanın kendi makamında kullandığı klima patladı. Nasıl patladıysa" dedi. 



Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ardından söndürüldü. Yangında can kaybı olmadı. 

Fotoğraf: @sufisound

 

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