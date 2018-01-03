Son Dakika...BBP Genel Merkezi'nde yangın!

Serap Belovacıklı

Ankara'dagenel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı. İddiaya göre binada önce patlama oldu. Patlama, Genel Başkanlık makamının olduğu katta, divan toplantısı sırasında meydana geldi.Yangınla ilgili konuşan, "Biz divan toplantımızı yapmaktaydık. Dışarı çıktığımızda her tarafı duman kaplamıştı. Arakadaşlarımız tahliye ettik. Klima patlaması. Genel Başkanın kendi makamında kullandığı klima patladı. Nasıl patladıysa" dedi.Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ardından söndürüldü. Yangında can kaybı olmadı.