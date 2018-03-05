Son Dakika...Bekir Bozdağ'dan hadım açıklaması

Serap Belovacıklı

2795 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Afrin harekatınının başından beri 132'si köy toplam 142 yerleşim merkezi kontrol altına alındı. Alan olarak neredeyse yarısı kontrol altına alındı.Çocuklara yönelik cinsel istismar çalışmaları devam etmektedir. Cezalar artırılmaktadır caydırıcılık yükseltilmektedir. Önleyici tedbirler güçlendirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. Hadım olarak bilenen konu yasal düzene kavuşturulmaktadır. Her yıl risk araştırmaları yapılacak haritalar çıkarılacak. Önleyici tedbirleri geliştirerek çocukların bu suçun mağduru durumuna düşmesini engellemek en büyük hedefimiz.ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin kapatılması konusunda karar aldığı doğrudur. Ancak bu karar siyasi değil güvenlik tehdidi nedeniyle alınmış bir karardır. ABD elindeki istihbari bilgileri Türk istihbaratı ile paylaşmıştır. Sadece ABD Büyükelçiliğine değil Türkiye'nin dört bir yanında güvenlik güçlerimiz teyakuz halindedir. Büyükelçiliklerinin güvenlikliklerinden Türkiye sorumludur. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmaktadır.ABD'den yapılan bazı açıklamalarda 'DEAŞ'a odaklanalım' açıklaması yapılıyor ama PKK/PYD/KCK terör örgütlerine de odaklanalım. Biz Türkiye olarak hem DEAŞ ile hem diğer örgütlerle aynı oranda mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz. Terör terördür. Hepsi insanlık suçu işlemektedir. Bunları hedeflerine göre değerlendirmek büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye DEAŞ'tan en fazla zarara gören Suriye ve Irak'tan sonra 3. ülkedir. Türkiye DEAŞ ile en etkin mücadele eden ülkedir. Fırat Kalkanı operasyonunda 3 bine yakın DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerinin bazılarını koruma, kollama gibi bir yaklaşımı Türkiye kabul etmemektedir. Birlikte hepsini tepeleyelim yok edelim istiyoruz.Bu bir takas konusu değil. Ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den bir takas talebinde bulunmuştur ne de Türkiye Yunanistan bulunmuştur. Askeri yasak bölgelere girme suçundan tutuklanma kararı verilmiştir. Takas konusu yapılması Türkiye'nin Yunanistan'dan darbecilerin iadesi talebini hafifletir.Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz sivillerle teröristleri birbirinden ayıran bir mücadele yaptık. Zeytin Dalı Harekatının başladığı günden beri tek bir sivilin burnunun dahi kanaması söz konusu değildir. Bu haberleri yapan kaynaklar kesinlikle güvenilir değildir.8 Mart'ta Washington'da başlayacak toplantının konusu Suriye. İleriki tarihlerde de diğer konularla ilgil ortak mekanizmalar işleyecek. Dışişleri Bakanları bir araya gelecek ve nihai değerlendirme yapılacaktır.Çocukların istismarı konusunda detaylı değerlendirme yapıldı. Cezaların caydırıcılığı suçların işlenmesini önlemede büyük etkiye sahip ama suçun işlenmesinden sonra devreye giriyor mekanizma. O cezanin infazı mağduriyeti ortadan kaldırmıyor. Burada aileleri büyük görev düşüyor. Sivil toplum örgütlerine medyaya üniversiteler büyük görev düşüyor. Hepimize büyük görevler düşüyor. Eğitici çalışmalar okulda öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün alana yayılmalı. Örneğin risk haritası çıkarılacak. Nerede risk var oralar tespit edilerek oralara özel çalışmalar yapılacak. Eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması yasaklanacak. Psikoteknik çalışmalar yapılacak o testlerden geçenler o işler alınacak.Salih Müslim'in Çekya'da yakalanması sonra yargı önüne çıkarılıp serbest bırakılması sürecini takip ettik. Çekya hükümeti ikili anlaşmalara aykırı davrandı. Orada terör örgütüne destek anlamına gelecek bir karar çıktı. Bu karardan sonra Salih Müslim'in Almanya'ya gideceği bilgileri ulaşınca iade taleplerini Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Alman makamlara iletildi. Bugüne kadar PKK ile ilgili de Alman makamları önlerine binlerce dosya konulduğu halde gözle görülür bir ilerleme kaydedemedik. Biz Almanya'nın Türkiye'tye karşı takındığı ikircikli tavrı dile getirmeye devam edeceğiz.Seçimle ilgili konuya gelince Anayasa Komisyonu hem uyum hem ittifak hem seçim güvenliğine ilişkin düzenlemeleri görüşmeye devam ediyor. Bugün CHP'nin diğer partilere gidip destek araması seçmenin sandığa hür iradesenin yansımasını öngören düzenlemelerdir bunlar. Seçim çevresinde polisin girmesi konusu mesela. Çağrı üzerine polis girebilecek. Terörist vatandaş gibi geliyor vatandaş oy kullanıyor terörist karşıdan bakıyor. Vatandaş ona bakıyor bir şey diyemiyor. O zaman PKK'lılar gelecek orada duracak seçime müdahale edecek buna seyirci mi kalacağız? Bunlar seçim güvenliğini sağmalaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye'de sandıkta kim 'hile yapılıyor' diyorsa bilin ki kaybetmiş bahane arıyordur. Türkiye'de hilenin hurdanın olmadığı yer seçimdir. Ben YSK'yı kutluyorum.Bu konuda hükümetimizin bir ısrarı yok. Israrın sebebi AYM. AYM verdiği bir kararda cezaların suç mağdurlarına göre kademelendirilmesinde bir karar verdi. Uluslararası hukukta da benzer kademelendirmeler vardır.