Son dakika: Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar



"HAREKAT TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR"



"O HABERLER KARA PROPAGANDA ÜRÜNÜDÜR"



"SON TERÖRİST TEMİZLENİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR"

Gizem Yetil

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Afrin bölgesinden Hatay ve Kilis illeri ile civardaki karakollara bugüne kadar 700 civarında taciz ve saldırı gerçekleştiğini belirten Bozdağ, "Afrin bölgesindeki terör gruplarının mevcudiyeti hem Türkiye’nin hem de Suriye’yi tehdit ettiği gibi Suriye’nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturmaktadır.- Şu anda Türkiye’de 370 bin civarında Suriye’den Türkiye’ye gelmiş Kürt kardeşlerimiz bulunmaktadır. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesindeki terör örgütlerini ve teröristleri temizlemek ve etkisiz hale getirmek, bölgede yaşayan Kürtler, Türkmenleri ve Arapları teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak’ta Zeytin Dalı Harekatı başlamıştır.- Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir. Plandaki hedefler bir bir gerçekleştirilecektir. Harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.- Her devletin halkını ve sınırlarını koruması doğal ve meşru hakkıdır. Türkiye de bu hakkını kullanmıştır. Bu harekatta tek hedef, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleridir. Bu terör örgütlerinin teröristleri, araçları, gereçleri, üsleri, lojistik noktalarıdır.- Harekat sırasında ve süresinde sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve itina gösterilmektedir. Harekat sırasında ve süresinde sivillerin zarar görmemesi için her tür planlama yapılmış, tedbir alınmıştır.- TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi sivillere zarar gelmemesi için dikkatin ve hassasiyetin azamisini gösterecek büyük bir itina ve titizlikle harekatı sürdürecektir.- ‘TSK sivilleri vurdu veya vuruyor’ şeklindeki haberler, kara propaganda ürünüdür, algı maksatlı oluşturulmuş haberlerdir. Bu haberleri terör örgütleri ve bunların destekçileri oluşturmakta ve yaymaktadır.- Zeytin Dalı Harekatı kesinlikle bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı bir harekat değildir.- Bu harekat bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimiz dahil Arapları, Türkmenleri DEAŞ, PKK, PYD, KCK terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtarmak harekatıdır.- Zeytin Dalı Harekatı’na aziz Türk milletinin desteği tamdır. Aziz milletimiz bu harekat meselesiyle bir ve beraber olmuştur.- Zeytin Dalı Harekatı bölgedeki terör örgütleri ve en son terörist temizleninceye kadar devam edecektir. Bölge, terörden, terör örgütlerinden arındırıldıktan sonra başarıyla hedefine ulaşmış olacaktır.