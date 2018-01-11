Son dakika! Benfica'dan flaş Talisca hamlesi

ANDERSON TALISCA'DAN AÇIKLAMA

Erdinç Şahin

Beşiktaş'ın yıldızı'da flaş bir gelişme yaşandı.Siyah-Beyazlı takımda kiralık olarak forma giyenfutbolcunun bonservisine sahip olan, 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.Portekiz basınından O Jogo, Brezilyalı'nın 2019 sözleşmesinin 2021'e dek uzatıldığı ifade edilirken, Talisca'yı satmak isteyen Benfica'nın elini güçlendirdiği kaydedildi. Brezilyalı yıldız oyuncuya birçok Avrupa kulübünün talip olduğu biliniyor.Bu haberin çıkması sonrası'dan açıklama geldi.Instagram'dan bir hikaye paylaşan Sambacı, "" ifadelerini kullandı.Bu cümle, Talisca'nın haberi yalanlaması olarak yorumlandı.