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Son dakika! Benfica'dan flaş Talisca hamlesi

Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'da flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika! Benfica'dan flaş Talisca hamlesi
Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'da flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-Beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcunun bonservisine sahip olan Benfica, 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Portekiz basınından O Jogo, Brezilyalı'nın 2019 sözleşmesinin 2021'e dek uzatıldığı ifade edilirken, Talisca'yı satmak isteyen Benfica'nın elini güçlendirdiği kaydedildi. Brezilyalı yıldız oyuncuya birçok Avrupa kulübünün talip olduğu biliniyor.
 

ANDERSON TALISCA'DAN AÇIKLAMA


Bu haberin çıkması sonrası Beşiktaş'ın yıldızı Talisca'dan açıklama geldi.

Instagram'dan bir hikaye paylaşan Sambacı, "Yalanlarla kirlenmiş bir dünya! Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler Tanrım!" ifadelerini kullandı.

Bu cümle, Talisca'nın haberi yalanlaması olarak yorumlandı.


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