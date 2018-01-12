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Son dakika: Benzine hafta başında zam geliyor

Amerika'da petrol stoklarının beklentilerin üzerinde düşmesiyle Brent petrol 69 doları aştı, benzin endeksi 10 puan arttı. Akaryakıta zam göründü

Son dakika: Benzine hafta başında zam geliyor
Türkiye, akaryakıtta petrol ve dolar kurunun ardından yeni bir zam gerekçesiyle daha tanışacak. ABD’nin Petrol Enstitüsü, salı günü stokların 11.2 milyon varil düştüğünü açıkladı. Piyasada, beklenti 3.9 milyon varil düzeyindeydi. Beklentilerin çok üstünde oluşan verilere, piyasa tepki verdi.

Brent petrolün varili yüzde 2 artışla 69.12 dolara çıktı. Salı günü 632.75 olan benzin endeksi, Enstitü’nün açıklamasının ardından, spekülasyonların da etkisiyle 646.25 metrik ton/ dolara kadar çıktı. Türkiye’de, çarşamba günü dolar kuru da 3.80 TL oldu. Kurdaki artışla birlikte benzinde hafta başında 9-10 kuruş zam göründü.
 

UZUN VADEDE PETROL FİYATININ ARTMASI BEKLENİYOR


Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre uzmanlar, brent petrolün varilinin 69-70 dolar bandında seyrettiğine dikkat çekerek, “Petroldeki artışta da spekülasyonların etkisi var mı?” sorusunu, “Petrol azalan bir emtia olduğundan dolayı uzun vadede fiyatının artacağı beklentisi var. Vadeli petrol fiyatlarını etkileyen çok unsur var. OPEC toplantısından çıkacak sonuç petrol fiyatlarını etkileyeceği gibi yurtiçinde oluşacak ekonomik veya siyasal bir gelişme de döviz kurunu etkileyebilir” dedi. “Petrol ve ürünleri fiyatlarıyla ilgili tahminler çok kırılgandır” diyen uzmanlar petrolün bir süre daha yukarı hareket edip sonra istikrar kazanacağını, yıl ortalamasının 65-67 bandında olacağını öngördü.


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