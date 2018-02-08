Son dakika: Benzine indirim geliyor!

MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENMİYOR

BENZİN NE KADAR OLDU?

Adem Özdoğan

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "09.02.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 08.02.-09.02.2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Araç sahipleri indirimli benzini bu gece yarısından itibaren alabilecek.İndirimin ardından İstanbul'da benzinin ortalama fiyatı 5.64 TL'ye gerileyecek.