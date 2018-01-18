Son dakika! Beren Saat 3 aylık hamile mi?

Beren Saat eriyor

Çiğdem Saltık

ileOcak 2012'de, Akaretler'deki W Otel'de düzenlenen bir davette tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.2014'te de Amerika- Los Angeles'taki Malibu sahilinde evlenmişlerdi. 1 Ocak'ta aşklarının 6. yılı doldu.için, ''Altı kere evlenme teklif ettim. Çeşit çeşit yerlerde; sahilde, yemekte, konserde, sinemada...'' demişti.uzun zamandıryöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.