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Son dakika! Beren Saat 3 aylık hamile mi?

Gazeteci Bilal Özcan, Seda Sayan'la programında oyuncu Beren Saat'in 3 aylık hamile olduğunu iddia etti

18 Ocak 2018, Perşembe 17:49
Son dakika! Beren Saat 3 aylık hamile mi?
Beren Saat ile Kenan Doğulu Ocak 2012'de, Akaretler'deki W Otel'de düzenlenen bir davette tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

2014'te de Amerika- Los Angeles'taki Malibu sahilinde evlenmişlerdi. 1 Ocak'ta aşklarının 6. yılı doldu.

Kenan Doğulu Beren Saat için, ''Altı kere evlenme teklif ettim. Çeşit çeşit yerlerde; sahilde, yemekte, konserde, sinemada...'' demişti. 

Beren Saat eriyorBeren Saat eriyor

Beren Saat uzun zamandır tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.




 


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