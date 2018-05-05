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Son dakika! Beşiktaş'a tarihi ceza

Ziraat Türkiye Kupası yarın final rövanş maçına çıkmayan Beşiktaş'ın cezası açıklandı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 12:33
Son dakika! Beşiktaş'a tarihi ceza
PFDK, Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmayan Beşiktaş'ın hükmen mağlup olduğunu ve gelecek sene kupaya alınmayacağını açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.05.2018 tarih ve 77 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;

1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,
2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,
3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,
4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE,

Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı


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