Son dakika!Beşiktaş, Cenk Tosun'un yerine İslam Slimani'yi alıyor

Spor Toto Süper Lig
takımlarından Beşiktaş,
takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun
’un yerine, Leicester City
’nin forveti Islam Slimani
’yi transfer etmek için girişimlere başladı.
Cenk Tosun transferinde pürüz iddiası! Everton’dan açıklama
Cenk Tosun’un transferinin kesinleşmesi halinde İngiliz ekibine resmi teklif yapılacak. Cezayirli futbolcuyu kiralamayı planlayan Siyah-Beyazlılar, İngiliz takımıyla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.
Cenk Tosun'un yıllık ücretini İngilizler açıkladı
Yıllık ücretinin yarısı olan 2 milyon euro’yu karşılamayı planlayan Beşiktaş
, 29 yaşındaki futbolcu için beklemeye geçti. Leicester City
ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız forvet, 15 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.
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Erdinç Şahin