Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Son dakika!Beşiktaş, Cenk Tosun'un yerine İslam Slimani'yi alıyor

Cenk Tosun'un takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani için yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

Son dakika!Beşiktaş, Cenk Tosun'un yerine İslam Slimani'yi alıyor
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun’un yerine, Leicester City’nin forveti Islam Slimani’yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Cenk Tosun transferinde pürüz iddiası! Everton’dan açıklamaCenk Tosun transferinde pürüz iddiası! Everton’dan açıklama

Cenk Tosun’un transferinin kesinleşmesi halinde İngiliz ekibine resmi teklif yapılacak.  Cezayirli futbolcuyu kiralamayı planlayan Siyah-Beyazlılar, İngiliz takımıyla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

Cenk Tosun'un yıllık ücretini İngilizler açıkladıCenk Tosun'un yıllık ücretini İngilizler açıkladı

Yıllık ücretinin yarısı olan 2 milyon euro’yu karşılamayı planlayan Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcu için beklemeye geçti. Leicester City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız forvet, 15 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bir Fatih Terim krizi daha!

Bir Fatih Terim krizi daha!

Photoshop'la Messi, Ronaldo ve Neymar'ı kadın yaptılar!

Photoshop'la Messi, Ronaldo ve Neymar'ı kadın yaptılar!
Yalçın Ayhan ile Yeni Malatyaspor'un yolları ayrılıyor

Yalçın Ayhan ile Yeni Malatyaspor'un yolları ayrılıyor
Bursasporlu Yusuf Erdoğan evlendi

Bursasporlu Yusuf Erdoğan evlendi
Samsunspor’da parasını alan tek futbolcu kampa katılmadı

Samsunspor’da parasını alan tek futbolcu kampa katılmadı
Roma'nın en iyi genç oyuncusu Cengiz Ünder

Roma'nın en iyi genç oyuncusu Cengiz Ünder
Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'a geldi
Aytaç Kara engelli hayranıyla buluştu

Aytaç Kara engelli hayranıyla buluştu
Son dakika! Asamoah transferinde flaş gelişme

Son dakika! Asamoah transferinde flaş gelişme
PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti

PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti
Real Madrid'den yeni yılın ilk transferi: Rafa Mir

Real Madrid'den yeni yılın ilk transferi: Rafa Mir