Son dakika!Beşiktaş, Cenk Tosun'un yerine İslam Slimani'yi alıyor

Cenk Tosun transferinde pürüz iddiası! Everton’dan açıklama

Cenk Tosun'un yıllık ücretini İngilizler açıkladı

Erdinç Şahin

takımlarındantakımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan’un yerine,’nin forveti’yi transfer etmek için girişimlere başladı.Cenk Tosun’un transferinin kesinleşmesi halinde İngiliz ekibine resmi teklif yapılacak. Cezayirli futbolcuyu kiralamayı planlayan Siyah-Beyazlılar, İngiliz takımıyla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.Yıllık ücretinin yarısı olan 2 milyon euro’yu karşılamayı planlayan, 29 yaşındaki futbolcu için beklemeye geçti.ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız forvet, 15 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.