Son dakika… Beşiktaş Domagoj Vida ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

FİKRET ORMAN: “FUTBOLU BURADA BIRAKTIRIRIZ VİDA’YA

VIDA: “ADIMIN ANLAMINI BİLİYORUM KOMİK GELİYOR”

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TUR ATLAMAK İÇİN…”

Erdinç Şahin

takımlarındanile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını borsaya bildirdi.“Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2.devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla”İmza töreninde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şu ifadeleri kullandı: “Dönem dönem espriler yaptık olayı biraz sempatik hale çevirmeye çalıştık. Vida’ya ‘Beşiktaş ailesine hoşgeldin’ diyorum. Her zaman söylediğimiz gibi bizde imzalar kalplere atılır. Çok karakterli bir oyuncu aldık. Çok kıymetli bir oyuncu. Türkiye’den de teklifler geldi Vida’ya. Beşiktaş’ta transferden sorumlu olan ekibime yapmış olduğu işlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Vida bizimle 4,5 yıl birlikte olacak. Futbolu burada bıraktırırız Vida’ya biz.”Beşiktaş’ın yeni transferi Vida ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Sayın başkanımıza transfer sürecinde göstermiş olduğu ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum. Umut Güner’e çok teşekkür ediyorum, bütün transfer süreci boyunca ilgilendi. Büyük bir aileye geliyorum. Büyük bir camiaya geliyorum. 4,5 yıl sizinle birlikte olacağım. Bütün çalışanların ve Beşiktaş Kulübü’nün yeni yılını kutluyorum.” ifadelerini kullandı.Öte yandan bir muhabirinsorusuna yanıt veren tecrübeli savunma oyuncusu,yanıtını verdi.’ın yeni transferi, “Beşiktaş için mücadele edeceğim.'nde tur atlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.Vida, kendisi için düzenlenecek imza töreni öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Başkan Fikret Orman ile transfer içingörüştüklerini belirten Vida,Bana orada çok büyük ilgi ve alaka gösterdi. O an Beşiktaş'a gelmeye karar verdim. Dynamo Kiev ile sözleşmemin bitmesine uzun bir süre vardı. O sürenin dolmasını beklemek zorunda kaldım. En sonunda buraya geldimdiye konuştu.Come to Beşiktaş videosunu çok beğendiğini dile getirenBeşiktaş'ı sürekli takip ettim. Pepe üst düzey bir oyuncu. Tosic ve Mitrovic ile forma rekabeti yaşayacağız. Muhteşem bir taraftar var. Sakatlandığım maçta bana gösterilen ilgiyi yaşadım. Beşiktaş için mücadele edeceğim.'nde tur atlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Takım için nerede görev verilirse orada oynarım ve elimden geleni yaparımifadelerini kullandı.