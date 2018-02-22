Son dakika! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır

Adem Özdoğan

Zirveyi yakından ilgilendirenderbisini yönetecek hakem açıklandı.Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynananmaçını yöneten, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de atandı. Derbiyi yönetmesi beklenen Fırat Aydınus'a ise bu hafta maç verilmedi ve dinlendirildi.20.00 : Galatasaray - Bursaspor (Bülent Yıldırım)20.00 : Teleset Mobilya Akhisar - Atiker Konyaspor (Ali Palabıyık)16.00 : Kayserispor - Kasımpaşa (Halil Umut Meler)19.00 : Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Serkan Çınar)13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor (Bahattin Şimşek)13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor (Hüseyin Göçek)16.00 Göztepe - Sivasspor (Mete Kalkavan)19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)