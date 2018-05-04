Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Son Dakika...Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberi... Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçında sahaya çıkmayan Beşiktaş, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Son Dakika...Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkmayan Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi...

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği'nce 04.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


YAPTIRIM NE OLACAK?


Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?

Ahmet Nur Çebi'den o isimlere sert tepki! Beşiktaş için yapacak hiçbir şeyiniz yok mu?
Fatih Terim'in zor kararı...

Fatih Terim'in zor kararı...
Roberto Soldado: Finali hak ettik

Roberto Soldado: Finali hak ettik
Nabil Dirar takıma katıldı

Nabil Dirar takıma katıldı
Manchester United, Talisca için ısrarcı

Manchester United, Talisca için ısrarcı
Fernandao hava yolları

Fernandao hava yolları
Koscielny, Dünya Kupası’nda yok

Koscielny, Dünya Kupası’nda yok
Galatasaraylı Tarık Çamdal yeni arabasıyla görüntülendi!

Galatasaraylı Tarık Çamdal yeni arabasıyla görüntülendi!
Igor Tudor'dan Fatih Terim açıklaması

Igor Tudor'dan Fatih Terim açıklaması
UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!

UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!
Şenol Güneş rotayı çizdi

Şenol Güneş rotayı çizdi