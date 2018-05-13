Son dakika! Beşiktaş Yönetimi, mali ve idari açıdan ibra edildi

Beşiktaş’ın 2017 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu gerçekleşti. Sabah saat 10’da başlayan genel kurul, saat 17.00’ye kadar sürdü. Başkan Fikret Orman ve Yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi. Oylamaya katılan üyelerden 10 kadarı yönetimi ibra etmezken, salonda bulunan diğer üyeler ise yönetimi idari ve mali açıdan ibra etti.



