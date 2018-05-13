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Son dakika! Beşiktaş Yönetimi, mali ve idari açıdan ibra edildi

Beşiktaş Kulübü’nün 2017 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleşti. Fikret Orman Yönetimi, genel kurul üyelerinin çok büyük çoğunluğuyla idari ve mali yönden ibra edildi

13 Mayıs 2018, Pazar 16:47 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2018, Pazar 17:21
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Beşiktaş’ın 2017 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu gerçekleşti. Sabah saat 10’da başlayan genel kurul, saat 17.00’ye kadar sürdü. Başkan Fikret Orman ve Yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi. Oylamaya katılan üyelerden 10 kadarı yönetimi ibra etmezken, salonda bulunan diğer üyeler ise yönetimi idari ve mali açıdan ibra etti.


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