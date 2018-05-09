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Son Dakika...Beştepe'deki ekonomi toplantısı sona erdi

Beştepe'deki Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi. Erdoğan, ekonomi kurmayları ile bir araya geldi. Toplantıda ekonomideki son gelişmeler ve kurdaki artışa yönelik önlemler ele alındı.

09 Mayıs 2018, Çarşamba 17:30
Son Dakika...Beştepe'deki ekonomi toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodoğan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topladı. Toplantı 2.5 saat sürdü. 

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi. Kurdaki yükseliş sonrasında atılacak adımlar ele alındı. Toplantıya ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomiyle ilgili bakanlar, bürokratlar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanları katıldı.Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıya katılacağı duyurulmuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında "Döviz kuru üzerinden gerçekleştirilen saldırı dalgasını tersine çevirecek projelerimiz var" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün, ekonomi yönetminin çağrıldığı Beştepe'deki toplantıya dair açıklamada bulunmuştu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) gibi toplantılarda panik hali çıkartmanın doğru olmadığına vurgu yapan Kalın, "Bugünkü toplantıda faiz meselesi, dış açık ve enflasyon etraflıca ele alınacak" demişti.

Kalın, dövizle ilgili gelişmelerin birkaç haftadır gündemlerinde olduğunu da söyleyerek "Toplantıda döviz kuru da tartışılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Kalın, "Ekonomik koordinasyon toplantısında istihdam yabancı yatırımlar, ithalat/ihracat dengesi masaya yatırılacak" şeklinde konuşmuştu. 


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