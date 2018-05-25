Son dakika.. Beyaz Saray duyurdu.... Türk gemisine roketli saldırı!

Türk yük gemisi, Yemen'in Hudaydah kenti yakınlarındaki Saleef Limanı'na 50.000 ton buğday taşıdığı sırada Husiler tarafından roketli saldırı düzenlendi.

PETROL TANKERİNE SALDIRMIŞLARDI

Beyaz Saray'ın açıklamasında yine bu ay içerisinde Kızıldeniz'den geçen bir petrol tankerine de benzer biçimde Husi güçleri tarafından saldırı düzenlendiği ifade edildi.

"FÜZE TEHDİDİ TÜM ÜLKELER İÇİN GEÇERLİ"

Beyaz Saray ayrıca "Bu olaylar, Yemen'deki füze tehdidinin tüm ülkeler için geçerli olduğunu ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Ayrıntılar gelecek...