Son dakika... Billy Graham hayatını kaybetti! Billy Graham kimdir?

Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü evangelist Hristiyan vaiz-kanaat önderi Billy Graham 99 yaşında hayatını kaybetti. Vatandaşlar Billy Graham'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki Billy Graham kimdir? İşte tüm detaylar haberimizde...

21 Şubat 2018, Çarşamba 17:09
Son dakika... Billy Graham hayatını kaybetti! Billy Graham kimdir?
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Billy Graham'ın North Carolina'daki evinde bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı. Billy Graham öldüğünde 99 yaşındaydı ve uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu. Billy Graham'ın kanser dışında zatürresi de vardı. Peki Billy Graham kimdir? Sosyal medyada herkes bu sorunun cevabını arıyor.

Billy Graham'ın 1957'de halka yaptığı konuşma: 




BİLLY GRAHAM KİMDİR?

William Franklin Graham, Jr. (d. 7 Kasım 1918) daha çok bilinen adıyla Billy Graham, Evanjelist Hristiyan vaiz-kanaat önderi. Billy, Güneyli Baptist Mezhebi'nin bir üyesidir ve birçok ABD başkanına dinsel danışmanlık yapmıştır. Graham bugüne kadar yaşamış birçok Hristiyan vaizden daha fazla vaaz vermiştir. 2002'ye kadar ise, televizyon ve radyo gibi yayınları da kullanarak iki milyarın üstünde kişiye ulaşmıştır. Graham Harry Truman'dan beri tüm Amerikan başkanlarıyla bir araya gelmiştir ve Kongre Altın Madalyası ve Başkanlık Özgürlük Madalyası dahil olmak üzere birçok onura layık görülmüştür.

Politik olarak Billy Graham eski bir Demokrat Parti üyesi olsa da, daha sonra yakın arkadaşı Richard Nixon'un başkan olmasıyla Cumhuriyetçilerin safına geçmiştir. Graham: "İsa hiçbir siyasi partiyi tutmadı diyerek." herhangi bir siyasi partiye üye olmayacağını söylemiştir. Genel olarak siyasi alanda çalışan insanları desteklemiyor olsa da; bazı durumlarda siyasi güce destek vermiş; ABD başkanları'nın dinsel konularda ilk danıştığı dini önderlerden biri olmuştur.
 


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