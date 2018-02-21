Son dakika... Billy Graham hayatını kaybetti! Billy Graham kimdir?

Can Hakman

Billy Graham'ın North Carolina'daki evinde bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı. Billy Graham öldüğünde 99 yaşındaydı ve uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu. Billy Graham'ın kanser dışında zatürresi de vardı. Peki? Sosyal medyada herkes bu sorunun cevabını arıyor.'ın'de halka yaptığı konuşma:William Franklin Graham, Jr. (d. 7 Kasım 1918) daha çok bilinen adıyla Billy Graham, Evanjelist Hristiyan vaiz-kanaat önderi. Billy, Güneyli Baptist Mezhebi'nin bir üyesidir ve birçok ABD başkanına dinsel danışmanlık yapmıştır. Graham bugüne kadar yaşamış birçok Hristiyan vaizden daha fazla vaaz vermiştir. 2002'ye kadar ise, televizyon ve radyo gibi yayınları da kullanarak iki milyarın üstünde kişiye ulaşmıştır. Graham Harry Truman'dan beri tüm Amerikan başkanlarıyla bir araya gelmiştir ve Kongre Altın Madalyası ve Başkanlık Özgürlük Madalyası dahil olmak üzere birçok onura layık görülmüştür.Politik olarakeski birüyesi olsa da, daha sonra yakın arkadaşı'un başkan olmasıyla Cumhuriyetçilerin safına geçmiştir. Graham: "İsa hiçbir siyasi partiyi tutmadı diyerek." herhangi bir siyasi partiye üye olmayacağını söylemiştir. Genel olarak siyasi alanda çalışan insanları desteklemiyor olsa da; bazı durumlarda siyasi güce destek vermiş; ABD başkanları'nın dinsel konularda ilk danıştığı dini önderlerden biri olmuştur.