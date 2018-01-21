Son Dakika... Bitlis'te çığ düştü: 5 şehit, 14 yaralı



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



ŞEHİT VE YARALILARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

BİTLİS VALİLİĞİ: 5 ŞEHİT, 14 YARALI

Serap Belovacıklı

Bitlis kırsalını PKK'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere mevkiine çığ düştü.Konuyla ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çığ düşmesi sonrasında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 personel şehit olmuş, 12 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh KULAOĞLU, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi ÖZ, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş TEK, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel KAPDAN, Jandarma Uzman Çavuş Ali TAŞTEPE.Jandarma Binbaşı Bülent CANTÜRK, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet KARADEMİR, Uzman Jandarma Çavuş Cihan İNAL, Jandarma Uzman Çavuş Ümit KÖSE, Jandarma Uzman Çavuş Eyyüb ALEV, Jandarma Uzman Çavuş Kadir YAMAN, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali DİLEK, Jandarma Uzman Çavuş Bülent KILINÇ, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet KOYUNCU, Jandarma Uzman Çavuş Emin KESER, Jandarma Uzman Çavuş Taner AÇIKER, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf DERTLİYaralı personel helikopter ile Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" denildi.Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında çığ düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 14 askerin de yaralandığı belirtildi. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği açıklandı.