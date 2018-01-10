Son Dakika...Bozdağ'dan Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili açıklama

Serap Belovacıklı

AK Parti ve MHP'nin erken seçim talebi yok. Halkımız 16 Nisan'da seçimin ne zaman yapılacağına karar vermiştir. Seçim kararını kirli hesabı olanlar veremeyecek. Bu tür sorunları artık gündemde tutmayın.Türkiye'deki Olağanüstü Hal için ilan edildi. Hızlı karar almak, FETÖ ile mücadele etmek, güvenliği daha hızlı sağlamak, demokrasimizi güçlendirmek ve kısa sürede olağan döneme dönmek amacıyla ilan edildi. Ama geçen zaman içerisinde OHAL'i devam etmemizi gerektiren şartla ortaya konuldu. Bir kez daha uzatılacak. Muhtemelen 17'sinde Milli Güvenlik Kurulu'nda karar alınacak .