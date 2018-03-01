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Son Dakika... Bozdağ'dan flaş erken seçim ve Afrin açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.  Bozdağ, erken seçim iddaları için, ""AK Parti’nin geleneğinde vaktinde seçim vardır. Bu geleneğe alışmayanlar, bu geleneğe alışsalar iyi olur. Seçim vaktinde olacaktır. Herkes planını ona göre yapsın" dedi. BM'nin ateşkes kararına da değinen Bozdağ, "Biz kararı okuduk. Kararda sayılan yerler arasında Afrin yoktur. ABD'nin odaklanmadığı terör örgütlerine mücadele yapılamaz gibi bir şey olmaz" dedi. 

01 Mart 2018, Perşembe 11:24
Son Dakika... Bozdağ'dan flaş erken seçim ve Afrin açıklaması
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gazetecilere gündemi değerlendirdi. Bozdağ, "Erken seçim yok" dedi, BM'nin ateşkes kararı için de "Biz kararı okuduk. Kararda sayılan yerler arasında Afrin yoktur" ifadelerini kullandı. 

(ABD'nin BM'nin ateşkes kararı açıklamasına cevap) Biz kararı okuduk. Kararda sayılan yerler arasında Afrin yoktur. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı Afrin'i teröristlerden arındırmak için başlatılmıştır. Bu bölgede sadece PKK, KCK, PYD terör örgütlerine karşı bir mücadele yürümemektedir aynı şekide DEAŞ'a yöneliktir. Operayonu engellemek için uğraşıyorlar. ABD'nin odaklandığı terör örgütü DEAŞ ise Türkiye'nin de DEAŞ'tır. ABD'nin odaklanmadığı terör örgütlerine mücadele yapılamaz gibi bir şey olmaz.

(28 Şubat Davası) 28 Şubat soruşturmasının eksik olduğuna dair eleştiriler var. Bunu değerlendirecek adli mercilerdir. 

(TRT'nin bazı şarkıları yasakladığı iddiaları) Bu haberi yapanlar kasıtlı yapıyorlar. TRT bazı içinde kavramlar geçen, küfür, alkol gibi konularla alakalı tedbir alması TRT'nin görevidir. TRT bugüne kadar yaptı. Her sene yapıyor bunu. Diğer televizyonların da yapması gerekiyor. TRT ilk defa yapıyormuş gibi kanun dışı sansür gibi göstermek büyük ahlaksızlıktır. 


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