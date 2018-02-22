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Son Dakika...Brüksel'de silahlı saldırgan paniği!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, silahlı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine polisin bir binayı kordon altına alarak özel operasyon düzenlediği belirtildi. Ancak daha sonra polis sözcüsü, 'silahlı kişi aranıyor' iddiasının doğru olmadığını, operasyonun bir cinayet ihbarı üzerine yapıldığını ve terörle bir ilgisi bulunmadığını açıkladı

22 Şubat 2018, Perşembe 17:27
Son Dakika...Brüksel'de silahlı saldırgan paniği!
Brüksel'deki emniyet kaynakları, olayın ilk duyulduğu dakikalarda Sputnik'e demeçlerinde başkentte kordon altına alınan binada en az bir silahlı kişinin bulunabileceğini söylemişti. Görgü tanıkları da, özel operasyon için polis tarafından kordon altına alınan bölgede polis helikopterinin uçtuğunu kaydetmişti.



Yerel basına göre, binanın çevresine keskin nişancılar konuşlandırıldı ayrıca mahallede yaşayanların evlerinden çıkmaması istendi.



​RT televizyonuysa yerel basını kaynak göstererek, operasyon yapılan binanın, 350 öğrencinin eğitim gördüğü bir ilk okulun yakınlarında yer aldığını aktardı. RT'ye göre, öğrenciler okuldan tahliye edilmedi fakat önlem olarak okul binasının içine alındı.




 

'OPERASYON CİNAYET İHBARI ÜZERİNE YAPILDI'


Ancak daha sonra polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, bölgede silahlı birinin gizlenmekte olduğuna ilişkin iddialar yalanlanırken, operasyonun, Polonyalı bir kişi tarafından polise yapılan, "Burada sabah saatlerinde bir cinayet işlendi" ihbarı üzerine gerçekleştirildiği belirtildi. 


PARİS SALDIRISININ ZANLISI DA BU BÖLGEDE ELE GEÇİRİLMİŞTİ


Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli noktalarda düzenlenen ve 128 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kanlı saldırıların zanlılarından biri olan Salah Abdeslam, şu an Belçika polisinin alarmda olduğu Forest bölgesinde saklanmıştı.


Çatıda mevzilenmiş bir polis elleri tetikte beklerken...

Zanlı, bugünkü operasyonun devam ettiği bölgeye yakın bir apartmanda polisle girdiği çatışmada ele geçirilmişti. 

Yaklaşık 2 yıl yüksek alarm seviyesinde yaşayan Belçika son dönemlerde alarm seviyesini düşürmüştü. 

Mart 2016'da Brüksel Havalimanı ve bir metro istasyonunda düzenlenen bombalı intihar saldırılarında  32 kişi hayatını kaybetmişti. 


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