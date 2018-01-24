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Son dakika... BUDO'dan sefer iptalleri

Son dakika... Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Son dakika... BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattında saat 07.30’da başlaması planlanan sefer ile 09.30’daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı. BUDO’nun saat 09.00’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.


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