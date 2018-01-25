Son dakika... BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri (25.01.2018)

BUDO'NUN İPTALLERİ

İdil Janet Demiray

İDO ve BUDO'dan son dakika...İDO'dan yapılan açıklamaya göre;07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü, seferleri iptal edildi.BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattındaki 07.30 ile İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattındaki 09.30 seferleri de gerçekleştirilemeyecek.