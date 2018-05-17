Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Süper Lig’de bu sezon kadrosuna kattığı forvetlerin performansından memnun olmayan siyah-beyazlı idareciler elini çabuk tuttu. Yönetim, daha önce de Beşiktaş’ta forma giyen ve Trabzonspor’da 23 golle yıldızlaşan 32 yaşındaki oyuncuyla el sıkıştı.

LOVE VE NEGREDO AŞISI TUTMADI

Mario Gomez ve Vincent Aboubakar gibi golcüler kaybetmesinin yanında Cenk Tosun’u da Everton’a gönderen Beşiktaş Yönetimi kadrosuna kattığı Negredo ve Vagner Love’dan istediği verimi alamadı.

Gelecek sezon forvet için çalışmalarını erken başlatan siyah-beyazlı idareciler, bu sezon Trabzonspor formasıyla 23 gol atan ve 3 asist yapan Burak Yılmaz ile her konuda prensip anlaşmasına vardı. Golcü oyuncu Karadeniz ekibi ile bonservis sorununu çözmesi ve Beşiktaş Yönetiminin onay vermesi halinde yeni sezonda siyah-beyazlı formayı ikinci kez giyecek.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTEDİ

Jean Tigana tarafından bizzat Beşiktaş’a getirtilen fakat kendi isteği dışında kulüpten ayrılmak zorunda kalan milli futbolcu ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen, son kararı siyah-beyazlı yönetim verecek.

Burak Yılmaz dışında Demba Ba ve yurt dışındaki diğer golcülerle de yakından ilgilenen yönetim, bu nedenle Yılmaz ile anlaşma sağlamasına rağmen resmi olarak hemen açıklama yapmayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş’in geçen sezon en çok istediği isimlerden biri olan ve taraftar tepkisi nedeniyle transferi yapmayan yönetim, bu kez teknik heyetin raporuna göre hareket edecek.

HABER BEKLİYOR

Beşiktaş ile maddi konularda hiç bir sıkıntı yaşamayan ve futbola siyah-beyazlı forma altında veda etmek istediğini yakın çevresine de söyleyen Burak Yılmaz’ın, belirli bir tarihe kadar haber beklediği bildirildi. Transferde bonservis ödememe hususunda bütçeyi zorlamak istemeyen siyah beyazlı kulüp, Burak gibi Demba Ba ile de yakın bir zamanda prensip anlaşmasına varabileceği iddia edildi.

Trabzonspor’da bu sezon çok sakatlık yaşamasına rağmen 25 maçta şans bulan Burak Yılmaz rakip fileleri 23 kez havalandırdı, 3 de asist yaptı. Öte yandan milli futbolcu, 2006-07 ve 2007-08 sezonlarından Beşiktaş forması giymişti. Yılmaz, siyah-beyazlı takımda lig, kupa ve Avrupa’da 55 karşılaşmada şans buldu, 7 gol attı.