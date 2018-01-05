Son dakika! Burak Yılmaz’ın ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Trabzonspor
golcü futbolcusu Burak Yılmaz
, geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer’de 34 ET 0056
plakalı lüks spor otomobiliyle trafik kazası geçirmişti. Taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarpan Burak Yılmaz,
kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra polisi beklemeden olay yerinden ayrılmıştı.
Burak Yılmaz'a çok ağır fatura: 1.5 milyon + 206 lira!
Burak Yılmaz’ın
ölümden döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazadan saniyeler önce Yılmaz’ın kullandığı aracın yalpalamaya başladığı görülüyor.
Burak Yılmaz'dan 3 milyonluk kaza
Ardından kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarptığı ve lüks aracın takla atarak yolun bitişiğindeki park alanına düştüğü görülüyor.
İşte o görüntüler:
İstanbul Sarıyer
’de; Fatih Terim
’in damadı Volkan Bahçekapılı
’ya ait Ferrari
ile takla attıktan sonra bir cipe çarpıp durabilen ve kazanın ardından kayıplara karışan Milli futbolcu Burak Yılmaz
ardında ‘kabarık bir fatura’ bıraktı.
Burak’ın kaza sonrası ‘neden kaçtığı’
gizemini korurken geride Ferrari’nin ve çarptığı cipin masrafı kaldı. Çünkü Burak Yılmaz’ın
kaza sırasında alkollü olup olmadığı bilinmiyor ve sigorta şirketi de bu yüzden masrafı karşılamıyor. Kaza, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sarıyer’de meydana geldi. Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın kullandığı 34 ET 0056 plakalı Ferrari California
marka lüks spor otomobil, görüntülerde de görüldüğü üzere sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.
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Erdinç Şahin