Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Son dakika! Burak Yılmaz’ın ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’ın Sarıyer’de ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan hemen önce hızla ilerleyen Yılmaz’ın, aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra takla attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. 

05 Ocak 2018, Cuma 11:51
Son dakika! Burak Yılmaz’ın ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında
Trabzonspor golcü futbolcusu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer’de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle trafik kazası geçirmişti. Taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarpan Burak Yılmaz, kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra polisi beklemeden olay yerinden ayrılmıştı.

Burak Yılmaz'a çok ağır fatura: 1.5 milyon + 206 lira!Burak Yılmaz'a çok ağır fatura: 1.5 milyon + 206 lira!

Burak Yılmaz’ın ölümden döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazadan saniyeler önce Yılmaz’ın kullandığı aracın yalpalamaya başladığı görülüyor.

Burak Yılmaz'dan 3 milyonluk kazaBurak Yılmaz'dan 3 milyonluk kaza

Ardından kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarptığı ve lüks aracın takla atarak yolun bitişiğindeki park alanına düştüğü görülüyor.
 

İşte o görüntüler:




İstanbul Sarıyer’de; Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait Ferrari ile takla attıktan sonra bir cipe çarpıp durabilen ve kazanın ardından kayıplara karışan Milli futbolcu Burak Yılmaz ardında ‘kabarık bir fatura’ bıraktı.

Burak’ın kaza sonrası ‘neden kaçtığı’ gizemini korurken geride Ferrari’nin ve çarptığı cipin masrafı kaldı. Çünkü Burak Yılmaz’ın kaza sırasında alkollü olup olmadığı bilinmiyor ve sigorta şirketi de bu yüzden masrafı karşılamıyor. Kaza, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sarıyer’de meydana geldi. Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın kullandığı 34 ET 0056 plakalı Ferrari California marka lüks spor otomobil, görüntülerde de görüldüğü üzere sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Arda Turan, şimdi de fitness eğitmenine yazdı! (Elif Güngör kimdir?)

Arda Turan, şimdi de fitness eğitmenine yazdı! (Elif Güngör kimdir?)
Şampiyonlar Ligi’ne kadın hakem geliyor

Şampiyonlar Ligi’ne kadın hakem geliyor
Taraftardan yeni 'Come to Beşiktaş' atağı

Taraftardan yeni 'Come to Beşiktaş' atağı
Aykut Kocaman’dan Ozan Tufan’a: ‘Oğuz Kağan’ın gerisindesin’

Aykut Kocaman’dan Ozan Tufan’a: ‘Oğuz Kağan’ın gerisindesin’
Galatasaray’da Fatih Terim’e özel kombine!

Galatasaray’da Fatih Terim’e özel kombine!
Bursaspor taraftarı Yıldız Tilbe ile coştu!

Bursaspor taraftarı Yıldız Tilbe ile coştu!
Serena Williams Avustralya Açık'tan çekildi

Serena Williams Avustralya Açık'tan çekildi
Fatih Terim’le ilk kriz! ‘Günahı boynuna…’

Fatih Terim’le ilk kriz! ‘Günahı boynuna…’
Emre Mor, Barcelona'yı salladı ama yıkamadı

Emre Mor, Barcelona'yı salladı ama yıkamadı
Hamza Hamzaoğlu: ‘Galatasaray’dan futbolcu almam!’

Hamza Hamzaoğlu: ‘Galatasaray’dan futbolcu almam!’
Son dakika! Evra bugün imzaya geliyor

Son dakika! Evra bugün imzaya geliyor