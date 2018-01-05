Son dakika! Burak Yılmaz’ın ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Burak Yılmaz'a çok ağır fatura: 1.5 milyon + 206 lira!

Burak Yılmaz'dan 3 milyonluk kaza

İşte o görüntüler:

Erdinç Şahin

golcü futbolcusu, geçtiğimiz ayplakalı lüks spor otomobiliyle trafik kazası geçirmişti. Taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarpankendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra polisi beklemeden olay yerinden ayrılmıştı.ölümden döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazadan saniyeler önce Yılmaz’ın kullandığı aracın yalpalamaya başladığı görülüyor.Ardından kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarptığı ve lüks aracın takla atarak yolun bitişiğindeki park alanına düştüğü görülüyor.’de;’in damadı’ya aitile takla attıktan sonra bir cipe çarpıp durabilen ve kazanın ardından kayıplara karışan Milli futbolcuardında ‘kabarık bir fatura’ bıraktı.Burak’ın kaza sonrasıgizemini korurken geride Ferrari’nin ve çarptığı cipin masrafı kaldı. Çünkükaza sırasında alkollü olup olmadığı bilinmiyor ve sigorta şirketi de bu yüzden masrafı karşılamıyor. Kaza, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sarıyer’de meydana geldi. Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın kullandığımarka lüks spor otomobil, görüntülerde de görüldüğü üzere sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.